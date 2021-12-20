الاتحاد الأوروبي يطالب بوقف التهجير القسري بالشيخ جراح والقدس

قام وفد دبلوماسي يضم ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وعددا من قناصل الدول، اليوم الإثنين، بجولة ميدانية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، أطلع خلالها على انتهاكات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الحي المقدسي المهدد بتشريد وتهجير 28 عائلة من قاطنيه وإحلال المستوطنين في منازلها.

وشارك في الجول الميدانية 20 دبلوماسيا من دول الاتحاد الأوروبي وكندا وسويسرا، حيث تقدمهم ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، إذ تفقدوا حي الشيخ جراح وزاروا أكثر من عائلة في الحي من بينها عائلة سالم المهددة بخطر التهجير والترحيل القسري، واستمعوا إلى تفاصيل المعاناة التي تعيشها العائلات، بسبب المخططات الاستيطانية للاحتلال.

وأكد بورغسدورف خلال مؤتمر صحافي موقف الاتحاد الرافض للاستيطان والسياسات الاستيطانية الإسرائيلية، باعتبارها مخالفة للقانون الدولي وتتنافى مع التزامات إسرائيل بموجب الاتفاقيات الدولية، داعيا إسرائيل لوقف إجراءات تهجير المواطنين الفلسطينيين من منازلهم في الحي وعموم مدينة القدس.

ووعد الوفد ببذل الجهود لمنع تنفيذ قرار الإخلاء القسري.

وأكد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان، أن الاتحاد الأوروبي يتابع عن كثب مجريات الأحداث عبر بيانات الإدانة والرفض والاتصالات السياسية إلى جانب الزيارات الميدانية، مشددا على أن الاتحاد يتابع أيضا قضية الشيخ جراح ودعم كافة العائلات الأخرى المعرضة للتهجير في الحي.