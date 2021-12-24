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9 وفيات و273 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

تاريخ النشر: 24/12/2021 - 16:19

9 وفيات و273 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة
في مشفى برام الله (توضيحيّة - "أ ب أ")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 9 وفيات و273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) و261 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن 4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و2 في رام الله والبيرة، و2 في نابلس، و1 في سلفيت.

وقالت إن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: بيت لحم 63، ضواحي القدس 10، جنين 30، طوباس 11، الخليل 38، رام الله والبيرة 59، نابلس 22، قلقيلية 2، طولكرم 2، سلفيت 1، أريحا والأغوار 6 (و9 مسافرين)، قطاع غزة 92، لافتة إلى أنه تم إجراء 4979 فحصا".

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: بيت لحم 72، ضواحي القدس 3، جنين 16، طوباس 3، الخليل 51، رام الله والبيرة 54، نابلس 22، طولكرم 6، سلفيت 3، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 92".

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالَج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 103 مصابين، بينهم 13 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وعن عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين، أوضحت وزيرة الصحة أنها بلغت 3,135,456 جرعة، بينها 22,284,054 في الضفة الغربية، و851,402 في قطاع غزة.

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#فيروس كورونا
#الضفة الغربية
#غزة
#وفات كورونا

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