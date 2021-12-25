  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الصحة الفلسطينية: 5 إصابات جديدة بـ"أوميكرون" ترفع الحصيلة إلى 23

تاريخ النشر: 25/12/2021 - 09:47

الصحة الفلسطينية: 5 إصابات جديدة بـ"أوميكرون" ترفع الحصيلة إلى 23
(أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، السبت، تسجيل 5 إصابات جديدة بالمتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الكلية للإصابات بالمتحورة الجديدة، إلى 23 إصابة في مختلف المحافظات.

وكانت الوزارة قد أعلنت يوم الخميس من الأسبوع الماضي، تسجيل أول 3 إصابات بمتحور أوميكرون، لمواطنين من بيت لحم والخليل وطوباس، كانوا قادمين من الخارج، ولاحقا أعلنت إصابة جديدة لمواطن مخالط للمصابين الثلاثة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، الجمعة، تسجيل 9 وفيات و273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و261 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن 4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و2 في رام الله والبيرة، و2 في نابلس، و1 في سلفيت.

وقالت إن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: بيت لحم 63، ضواحي القدس 10، جنين 30، طوباس 11، الخليل 38، رام الله والبيرة 59، نابلس 22، قلقيلية 2، طولكرم 2، سلفيت 1، أريحا والأغوار 6 (و9 مسافرين)، قطاع غزة 92، لافتة إلى أنه تم إجراء 4979 فحصا".

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالَج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 103 مصابين، بينهم 13 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وعن عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين، أوضحت وزيرة الصحة أنها بلغت 3,135,456 جرعة، بينها 22,284,054 في الضفة الغربية، و851,402 في قطاع غزة.

بودكاست عرب 48

#فيروس كورونا
#المتحورة أوميكرون
#وزارة الصحة الفلسطينية
#كمال الشخرة

حوارات

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"
حوار | "اتفاقيات السقف... تباشير ومحاذير"

2021-12-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الوسيط المصري يسعى لـ"احتواء غضب" الفصائل الفلسطينية في غزة
الوسيط المصري يسعى لـ"احتواء غضب" الفصائل الفلسطينية في غزة

2021-12-25

بيت لحم: دعوة لإنهاء الاحتلال بقداس منتصف الليل احتفالا بعيد الميلاد
بيت لحم: دعوة لإنهاء الاحتلال بقداس منتصف الليل احتفالا بعيد الميلاد

2021-12-25

سلطات الاحتلال تفشل بإلغاء موازنة لجنة التحقيق بانتهاكاتها بعد العدوان على غزة
سلطات الاحتلال تفشل بإلغاء موازنة لجنة التحقيق بانتهاكاتها بعد العدوان على غزة

2021-12-24

الأكثر قراءة

يانوح: مصرع شابة باحتراق بيت

يانوح: مصرع شابة باحتراق بيت

2021-12-24
حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

حالة الطقس: بارد وأمطار متفرقة

2021-12-24
الناصرة: أهالي حي الروم يتحدثون عن معاناتهم في احتفالات الميلاد

الناصرة: أهالي حي الروم يتحدثون عن معاناتهم في احتفالات الميلاد

2021-12-24
النيابة تطالب بالسجن 24 عامًا لكثير عودة من جلجولية

النيابة تطالب بالسجن 24 عامًا لكثير عودة من جلجولية

2021-12-24
الناصرة: الآلاف في مسيرة عيد الميلاد

الناصرة: الآلاف في مسيرة عيد الميلاد

2021-12-24