الصحة الفلسطينية: 5 إصابات جديدة بـ"أوميكرون" ترفع الحصيلة إلى 23

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، السبت، تسجيل 5 إصابات جديدة بالمتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصيلة الكلية للإصابات بالمتحورة الجديدة، إلى 23 إصابة في مختلف المحافظات.

وكانت الوزارة قد أعلنت يوم الخميس من الأسبوع الماضي، تسجيل أول 3 إصابات بمتحور أوميكرون، لمواطنين من بيت لحم والخليل وطوباس، كانوا قادمين من الخارج، ولاحقا أعلنت إصابة جديدة لمواطن مخالط للمصابين الثلاثة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، الجمعة، تسجيل 9 وفيات و273 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و261 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي حول الحالة الوبائية، أن 4 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و2 في رام الله والبيرة، و2 في نابلس، و1 في سلفيت.

وقالت إن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: بيت لحم 63، ضواحي القدس 10، جنين 30، طوباس 11، الخليل 38، رام الله والبيرة 59، نابلس 22، قلقيلية 2، طولكرم 2، سلفيت 1، أريحا والأغوار 6 (و9 مسافرين)، قطاع غزة 92، لافتة إلى أنه تم إجراء 4979 فحصا".

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.9%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالَج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 103 مصابين، بينهم 13 مصابا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وعن عدد جرعات التطعيم الكلية التي تم إعطاؤها للمطعمين، أوضحت وزيرة الصحة أنها بلغت 3,135,456 جرعة، بينها 22,284,054 في الضفة الغربية، و851,402 في قطاع غزة.