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اجتماع فلسطيني مصري أردني في القاهرة.. واشتية يطلب "حماية دولية"

تاريخ النشر: 27/12/2021 - 15:43

اجتماع فلسطيني مصري أردني في القاهرة.. واشتية يطلب "حماية دولية"
صورة أرشيفية من لقاء سابق بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال استقباله وزير الخارجية المصريّ (وفا)
عرب ٤٨/ وفا
تحرير: طارق طه

بحث عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، حسين الشيخ، ووزيرا الخارجية المصري، سامح شكري، والأردني، أيمن الصفدي، اليوم الإثنين، بحضور رئيس المخابرات العامة للسلطة الفلسطينية، ماجد فرج، آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، خلال اجتماع تشاوري عقد في العاصمة المصرية القاهرة.

واستعرض الشيخ خلال الاجتماع الثلاثي الذي يأتي في إطار التنسيق القائم بين السلطة الفلسطينية، ومصر، والأردن، التصعيد وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي التي تمارس يوميا بحق الشعب الفلسطيني خاصة في القدس، والجرائم التي ينفذها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال في بلدات وقرى نابلس، خاصة ما يحدث في برقة، وبزاريا، وسبسطية، وبيتا، وسيلة الظهر.

وأكد الشيخ أن "تصعيد العمليات الإرهابية المنظمة التي يمارسها المستوطنون بدعم وحماية من الحكومة الإسرائيلية، جاء نتيجة قرار رسمي يستهدف الشعب الفلسطيني الأعزل من أجل تقويض ركائز الأمن والاستقرار في المنطقة"، معتبرا هذا "التصعيد استهتارا إسرائيليا متعمدا بقرارات المجتمع الدولي".

وبحث الاجتماع، آخر التطورات السياسية ومستجدات القضية الفلسطينية والتأكيد على المواقف الداعمة للشعب الفلسطيني وضرورة توفير الحماية الدولية للفلسطينيين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر إزاء أبرز التطورات الإقليمية والدولية ومناقشة المواقف تجاه عدد من القضايا العربية وسبل تعزيز أطر التعاون العربي المشترك، وأتفق المجتمعون على الاستمرار في التشاور بما يحقق مصالح الشعوب.

وفي سياق متّصل، دعا رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الإثنين، الأمم المتحدة، إلى توفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين من اعتداءات المستوطنين، في الضفة الغربية المحتلة.

وجاء ذلك، خلال كلمة ألقاها في افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، والتي عُقدت في مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

وقال اشتية: "نُحيي أهلنا الذين يتصدون لإرهاب المستوطنين في شوفة، ووقفين، وبرقة، وسبسطية، وقريوت، وجميع الأماكن من جنين شمالا إلى مَسافر يطّا جنوبا، وأهلنا في سلوان والشيخ جراح بالقدس، الذين يتصدون لقطعان المستوطنين".

وأضاف: "نطالب بتفعيل قرار الأمم المتحدة الداعي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني".

بودكاست عرب 48

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