إصابات واعتقالات بالضفة والاحتلال يواصل حصار برقة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما اندلعت مواجهات ببعض المناطق تسببت بإصابات في وقت واصل الاحتلال حصار برقة لليوم الثاني على التوالي.

وأصيب فجر اليوم الثلاثاء، ستة شبان بالرصاص الحي، وصفت إحداها بالخطيرة، عقب اقتحام قوات الاحتلال مدينة طوباس.

واقتحمت قوات الاحتلال فجرا طوباس، وسط إطلاق كثيف للرصاص، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، الأمر الذي أدى الى إصابة ستة مواطنين بالرصاص الحي.

وتعاملت طواقم الهلال الأحمر مع إصابة شاب بالرصاص الحي في الصدر وصفت بالخطيرة، وخمس إصابات بالأطراف، خلال المواجهات، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

واعتقلت قوات الاحتلال كل من أدهم دراغمة، وعمران مسلماني، وعلاء مسلماني، من المدينة.

بينما في محافظة جنين، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، خلال مواجهات ليلية مع قوات الاحتلال في بلدة سيلة الظهر.

واندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال المتمركزة قرب مدخل مستوطنة "حومش" المخلاة، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع والأعيرة المعدنية، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

واقتحم الاحتلال بلدة بيتا قضاء نابلس واعتقل الأسير المحرر عزت الأقطش.

وقد جرى اقتحام مخيم الأمعري في البيرة واعتقال الأسير المحرر مصطفى الدشت وأحمد الطوخي.

وفي قلقيلية، اعتقل الاحتلال جابر أحمد عودة من كفر ثلث، وشادي محمود جرار من كفر لاقف.

وفي الخليل، اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين من بيت أمر، وهم: سليمان جودت بحر، وسعيد العلامي والمحرر عمار أبو ماريا.

وتواصل قوات الاحتلال حصار بلدة برقة قضاء نابلس، لليوم الثاني على التوالي، حيث فرضت، أمس الإثنين، حصارا مشددا على البلدة، بعد أيام من المواجهات شبه اليومية، التي شهدتها البلدة، رفضا لمحاولات المستوطنين العودة إلى مستوطنة "حومش" المخلاة، تزامنا مع تصدي الأهالي لمحاولات المستوطنين اقتحام القرية والاعتداء على أهاليها.

ومنذ السادس عشر من الشهر الجاري، تشهد عدة قرى وبلدات شمال نابلس وخاصة برقة، اعتداءات من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، يتخللها مواجهات، أوقعت عديد الإصابات، وذلك بعد الإعلان عن مقتل مستوطن وإصابة اثنين آخرين على مدخل مستوطنة "حومش" المخلاة.