هدم منشآت سكنية وزراعية في خربة ابزيق بالأغوار

هدمت جرافات ي بعد ظهر اليوم الثلاثاء، منشآت سكنية وزراعية لمواطنين، خربة ابزيق بالأغوار الشمالية.

وقال رئيس مجلس قروي ابزيق عبد المجيد خضيرات ، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الخربة في ساعات الظهيرة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت الدخول والخروج منها، وشرعت بعمليات هدم واسعة النطاق.

وأضاف، أن عمليات الهدم طالت حتى الآن خياما ومنشآت سكنية وزراعية لعشر عائلات، وبما لا يقل عن 40 منشأة، مشيرا إلى أن عمليات الهدم ما زالت مستمرة.

يذكر أن قوات الاحتلال ومنذ مطلع الشهر الجاري تجري تدريبات عسكرية في خربة ابزيق ومحيطها، وتشهد الخربة إخلاء وعمليات طرد مستمرة للعديد من العائلات بهدف إجراء التدريبات على مقربة من مساكنهم.

وابزيق خربة، تقع شمال شرق مدينة طوباس، ويبلغ عدد سكانها نحو 180 شخصا، غالبيتهم من البدو الرحل الباحثين عن المراعي والماء، ويبلغ عدد العائلات فيها 38 عائلة، منهم 16 عائلة تقيم في المنطقة بشكل دائم، وما تبقى عبارة عن عائلات بدوية متنقلة يتنقلون بحثاً عن الماء والمراعي.

وتواجه 27 قرية وتجمعا سكانيا في الأغوار، التهجير القسري عبر هدم المنشآت والمسكان واتلاف المحاصيل الزراعية وتوظيف الأراضي الزراعية التي تشكل ربع مساحة الضفة الغربية للتدريبات العسكرية لجيش الاحتلال.

وتسعى سلطات الاحتلال من إجراءات الهدم والتدريبات العسكرية إلى تصفية الوجود الفلسطيني فيها وتحويلها إلى مناطق استيطانية وعسكرية.