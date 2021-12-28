  2. فلسطينيات
  3. أخبار

هدم منشآت سكنية وزراعية في خربة ابزيق بالأغوار

تاريخ النشر: 28/12/2021 - 13:45

هدم منشآت سكنية وزراعية في خربة ابزيق بالأغوار
27 قرية بالأغوار مهددة بالهدم (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

هدمت جرافات ي بعد ظهر اليوم الثلاثاء، منشآت سكنية وزراعية لمواطنين، خربة ابزيق بالأغوار الشمالية.

وقال رئيس مجلس قروي ابزيق عبد المجيد خضيرات ، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت الخربة في ساعات الظهيرة وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة، ومنعت الدخول والخروج منها، وشرعت بعمليات هدم واسعة النطاق.

وأضاف، أن عمليات الهدم طالت حتى الآن خياما ومنشآت سكنية وزراعية لعشر عائلات، وبما لا يقل عن 40 منشأة، مشيرا إلى أن عمليات الهدم ما زالت مستمرة.

يذكر أن قوات الاحتلال ومنذ مطلع الشهر الجاري تجري تدريبات عسكرية في خربة ابزيق ومحيطها، وتشهد الخربة إخلاء وعمليات طرد مستمرة للعديد من العائلات بهدف إجراء التدريبات على مقربة من مساكنهم.

وابزيق خربة، تقع شمال شرق مدينة طوباس، ويبلغ عدد سكانها نحو 180 شخصا، غالبيتهم من البدو الرحل الباحثين عن المراعي والماء، ويبلغ عدد العائلات فيها 38 عائلة، منهم 16 عائلة تقيم في المنطقة بشكل دائم، وما تبقى عبارة عن عائلات بدوية متنقلة يتنقلون بحثاً عن الماء والمراعي.

وتواجه 27 قرية وتجمعا سكانيا في الأغوار، التهجير القسري عبر هدم المنشآت والمسكان واتلاف المحاصيل الزراعية وتوظيف الأراضي الزراعية التي تشكل ربع مساحة الضفة الغربية للتدريبات العسكرية لجيش الاحتلال.

وتسعى سلطات الاحتلال من إجراءات الهدم والتدريبات العسكرية إلى تصفية الوجود الفلسطيني فيها وتحويلها إلى مناطق استيطانية وعسكرية.

بودكاست عرب 48

#الأغوار
#هدم
#منشآت زراعية
#منشآت سكنية
#تدريبات عسكرية
#خربة ابزيق

حوارات

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا
حوار | مفهوم "تقليص الصراع" أنهى مرحلة حل الدولتين إسرائيليا

2021-12-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

7 وفيات و296 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة
7 وفيات و296 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة

2021-12-28

مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منزلا بالخليل
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يهدم منزلا بالخليل

2021-12-28

إصابات واعتقالات بالضفة والاحتلال يواصل حصار برقة
إصابات واعتقالات بالضفة والاحتلال يواصل حصار برقة

2021-12-28

الأكثر قراءة

بار ليف يخضع لحراسة: العرب لم يهددوني وإنما يهود إسرائيليون

بار ليف يخضع لحراسة: العرب لم يهددوني وإنما يهود إسرائيليون

2021-12-27
حالة الطقس: أجواء باردة وجافة

حالة الطقس: أجواء باردة وجافة

2021-12-27
بينيت: أوضحنا لواشنطن.. لا مكان لقنصلية مخصّصة للفلسطينيين في القدس

بينيت: أوضحنا لواشنطن.. لا مكان لقنصلية مخصّصة للفلسطينيين في القدس

2021-12-27
شاكيد: إسرائيل تعتزم استجلاب عاملين لرعاية المسنين من المغرب

شاكيد: إسرائيل تعتزم استجلاب عاملين لرعاية المسنين من المغرب

2021-12-27

"أوميكرون" السلالة المهيمنة: تقليص قائمة "الدول الحمراء"

2021-12-27