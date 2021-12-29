اعتقالات بالضفة والاحتلال يهدم منزلا بالقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، واعتقلت عددا من المواطنين، فيما هدمت جرافات بلدية الاحتلال منزلا في جبل المكبر بذريعة البناء دون ترخيص.

وهدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، منزلا في بلدة جبل المكبر، بمدينة القدس.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ونشرت قواتها في محيط منزل المواطن حسين بشير، قبل أن تشرع جرافة تابعة لبلدية الاحتلال بهدمه.

قوات الاحتلال تهدم منزلا بالقدسhttps://t.co/XtbUbvQ6rl pic.twitter.com/3j1iqSkU6K — موقع عرب 48 (@arab48website) December 29, 2021

واندلعت مواجهات في محيط المكان، أسفرت عن عدد من الإصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق.

إلى ذلك، تواصل قوات الاحتلال شن حملات اعتقالات واقتحامات متكررة ويومية، في مناطق متفرقة بالضفة والقدس.

في محافظة الخليل، أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسير المحرر يونس الحروب من بلدة خاراس، وسلمت الأسير المحرر رامي زيدان الكسار من ذات البلدة استدعاء لمقابلة مخابراتها.

وطالت الاعتقالات المواطن ماهر عيسى عوض من بلدة يطا.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عدي أبو يابس من مخيم الدهيشة.

وداهمت منزل الأسير جمال حمامرة وشقيقه علي في حوسان وفتشتهما، وأجرت فحصا لكاميرات المراقبة في محطة المحروقات في القرية.

ومن شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن إسلام بلبيسي من بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء بالمدينة، ودهمت منزل الأسير في سجونها أمجد عليوي في حي خلة الإيمان، وأحدثت خرابًا في عدد من أبواب البناية التي تم اقتحامها.

واندلعت فجرا مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحامها للمنطقة الصناعية في مدينة البيرة وسط الضفة، ولم يبلغ عن اعتقالات خلال الاقتحام.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت في ساعات الليل المتأخرة، الشاب المقدسي علي سفيان عبيد من مكان عمله في محطة وقود بالقرب من مدخل بلدة العيسوية، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح.

وفي سياق متصل، اعتدت قوات الاحتلال بالضرب على الحاجة نجمة عويسات (70 عاما) في جبل المكبر ونقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.