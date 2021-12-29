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غزة: وفاتان و86 إصابة بكورونا وتحذيرات من "أوميكرون"

تاريخ النشر: 29/12/2021 - 11:02

غزة: وفاتان و86 إصابة بكورونا وتحذيرات من "أوميكرون"
تحذيرات من انتشار المتحورة الجديدة بغزة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي شخصان تأثرا بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد في قطاع غزة، فيما تم تسجيل 86 إصابة جديدة بالفيروس، بعد إجراء 1417 فحصا مخبريا خلال 24 ساعة الماضية، بحسب ما أعلنت الصحة في غزة، اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك، فيما تجددت التحذيرات من مغبة تفشي المتحورة الجديدة "أوميكرون" في قطاع غزة، علما أنه تم، أمس الثلاثاء، تسجيل 13 إصابة بالمتحورة، ليبلغ إجمالي الإصابات المسجلة بالمتحورة في الضفة الغربية وغزة، 48 إصابة.

وأكدت الصحة في بيانها اليومي بشأن الحالة الوبائية في القطاع تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع العدد إلى 1698 حالة وفاة منذ بداية الجائحة في آذار/مارس 2020.

وأشارت الصحة في تقريرها إلى تعافي 120 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، ما يرفع إجمالي المتعافين 186886 حالة.

وبلغ إجمالي تراكمي للمصابين 190168 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 1584 حالة.

وأوضحت الصحة في تقريرها أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المشفى 69، فيما يبلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 46 حالة.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة: 1606760 جرعة، بينما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 540572 شخصا.

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#كورونا في غزة
#فيروس كورونا
#أوميكرون

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