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هنيّة: سنرغم الاحتلال على إنجاز صفقة تبادل أسرى

تاريخ النشر: 02/01/2022 - 17:46

هنيّة: سنرغم الاحتلال على إنجاز صفقة تبادل أسرى
رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، هنيّة (أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

ذكر رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، اليوم الأحد، أنّ لحركته قدرة على "إجبار" الاحتلال الإسرائيليّ على إنجاز صفقة تبادُل أسرى معها.

وقال هنية خلال استضافته في برنامج "المقابلة" الذي تبثّه قناة "الجزيرة": "سنجبر إسرائيل على صفقة لتبادل الأسرى بينهم أسرى، فرّوا من سجن الجلبوع (الإسرائيليّ الواقع بالقرب من بيسان)".

وأضاف: "لدينا 4 أسرى، وإذا لم تقتنع إسرائيل سنزيد غلتنا عبر أذرعنا في كل مكان"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 6 أيلول/ سبتمبر 2021، فرّ ستة أسرى، خمسة منهم من "حركة الجهاد الإسلامي"، عبر نفق من سجن جلبوع شمالي إسرائيل، لكن أُعيد اعتقالهم لاحقا.

وفي 11 أيلول/ سبتمبر الماضي، تعهّدت كتائب عز الدين القسّام، الجناح المسلح لـ"حماس"، بعدم إتمام أي صفقة تبادل جديدة مع إسرائيل دون أسرى الجلبوع.

وتحتفظ "حماس" بأربعة إسرائيليين، بينهم عنصران بجيش الاحتلال، أُسرا خلال العدوان على غزة صيف عام 2014؛ دون الإفصاح عن مصيرهما أو وضعهما الصحيّ، والآخران دخلا غزة في ظروف غير واضحة خلال السنوات الماضية.

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#إسماعيل هنية
#حماس
#تبادل أسرى

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