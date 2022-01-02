  2. فلسطينيات
  3. أخبار

وفاتان و137 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزّة

تاريخ النشر: 02/01/2022 - 17:56

وفاتان و137 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزّة
(أرشيفية - أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة و137 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و242 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس، أن حالتي الوفاة بالفيروس سُجلتا في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوزارة، ارتفاع عدد المصابين بالمتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا إلى 77 حالة، بعد تسجيل 10 إصابات جديدة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: سلفيت 6، بيت لحم 16، طوباس 7، رام الله والبيرة 37، الخليل 23، طولكرم 5، نابلس 16، قلقيلية 2، جنين 10، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 13".

ولفتت الكيلة إلى أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: سلفيت 2، بيت لحم 54، طوباس 2، رام الله والبيرة 47، الخليل 44، طولكرم 2، نابلس 10، قلقيلية 4، جنين 28، ضواحي القدس 6، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 40".

وأفادت بوجود 55 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالَج بمراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 104 مرضى، بينهم 17 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا، بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".

بودكاست عرب 48

#الضفة الغربية
#قطاع غزة
#فيروس كورونا
#إصابات كورونا
#وفيات كورونا
#أوميكرون

حوارات

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هنيّة: سنرغم الاحتلال على إنجاز صفقة تبادل أسرى
هنيّة: سنرغم الاحتلال على إنجاز صفقة تبادل أسرى

2022-01-02

تدهور جديد على حالة الأسير ناصر أبو حميد
تدهور جديد على حالة الأسير ناصر أبو حميد

2022-01-02

زوجة الأسير أبو هواش: دخل في غيبوبة متقطعة وتوقف عن النطق منذ الأمس
زوجة الأسير أبو هواش: دخل في غيبوبة متقطعة وتوقف عن النطق منذ الأمس

2022-01-02

الأكثر قراءة

سقوط قذيفتين قبالة تل أبيب بعد إطلاقهما من غزة

سقوط قذيفتين قبالة تل أبيب بعد إطلاقهما من غزة

2022-01-01
حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

حالة الطقس: أجواء باردة وماطرة

2022-01-01
رسالة غانتس الباطنية

رسالة غانتس الباطنية

2022-01-01
مصرع شاب و3 إصابات بحادث طرق بالطيبة

مصرع شاب و3 إصابات بحادث طرق بالطيبة

2022-01-01
زيمر: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن

زيمر: إصابة خطيرة لشاب في جريمة طعن

2022-01-01