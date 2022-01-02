وفاتان و137 إصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزّة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة و137 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و242 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس، أن حالتي الوفاة بالفيروس سُجلتا في قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوزارة، ارتفاع عدد المصابين بالمتحورة "أوميكرون" من فيروس كورونا إلى 77 حالة، بعد تسجيل 10 إصابات جديدة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة "سجلت على النحو التالي: سلفيت 6، بيت لحم 16، طوباس 7، رام الله والبيرة 37، الخليل 23، طولكرم 5، نابلس 16، قلقيلية 2، جنين 10، ضواحي القدس 1، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 13".

ولفتت الكيلة إلى أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: سلفيت 2، بيت لحم 54، طوباس 2، رام الله والبيرة 47، الخليل 44، طولكرم 2، نابلس 10، قلقيلية 4، جنين 28، ضواحي القدس 6، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 40".

وأفادت بوجود 55 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالَج بمراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 104 مرضى، بينهم 17 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وذكرت أن "نسبة التعافي من فيروس كورونا، بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات".