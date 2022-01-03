  2. فلسطينيات
  3. أخبار

إنفلونزا الطيور بإسرائيل: إجراءات وقائية لمنع انتشاره بالضفة

تاريخ النشر: 03/01/2022 - 15:13

إنفلونزا الطيور بإسرائيل: إجراءات وقائية لمنع انتشاره بالضفة
نفوق آلاف الطيور المهاجرة بالحولة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

في وقت أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية عن اكتشاف بؤرتين جديدتين لتفشي إنفلونزا الطيور في الجليل والجولان المحتل، بحثت لجنة الطوارئ الوطنية في السلطة الفلسطينية لمواجهة انتشار انفلونزا الطيور، اليوم الإثنين، آخر مستجدات الوضع الوبائي بالضفة الغربية، بعد تسجيل إصابات بهذه الإنفلونزا داخل مزارع للدواجن في إسرائيل.

وأعلنت وزارة الزراعة الإسرائيلية، أمس الأحد، اكتشاف بؤرتين جديدتين تشهدان تفشيا لإنفلونزا الطيور في شمالي البلاد والجليل، ما سيفضي إلى إعدام 48 ألف دجاجة.

ووفقا لوزارة الزراعة الإسرائيلية، تم اكتشاف البؤرتين في مزرعة لتربية الديوك الرومية والدجاج البياض في مستوطنة "جفعات يوآف" بهضبة الجولان السوري المحتل، والقرية الزراعية "ديفوراه" في الجليل.

وفي البؤرة الأولى تم اكتشاف إصابة نحو 12 ألف ديك رومي بفيروس الطيور، بينما في "ديفوراه" تم اكتشاف نحو 36 ألف دجاجة بياضة مصابة بإنفلونزا الطيور.

وفي ظل الحالة الوبائية في إسرائيل ولمنع انتشار إنفلونزا الطيور في الضفة الغربية، بحثت لجنة الطوارئ الوطنية في السلطة الوطنية لمواجهة انتشار إنفلونزا الطيور، آخر مستجدات الوضع الوبائي بالضفة، بعد تسجيل إصابات بهذه الإنفلونزا داخل مزارع للدواجن في الجليل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الإثنين، في رام الله، برئاسة وزيرة الصحة مي الكيلة، في مقر وزارة الصحة، بمشاركة وزارات المالية، والزراعة، وهيئة الشؤون المدنية، ومنسق شؤون المحافظات، والوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وصحة المرأة في وزارة الصحة، ومدير عام الصحة العامة، ومدير عام البيطرة.

وناقش الاجتماع الاستعدادات والإجراءات الواجب اتخاذها من كافة الوزارات لرفع الجهوزية والتأهب ومنع دخول هذا الفيروس إلى الضفة الغربية، حيث لم تسجل حتى الآن أي حالة إصابة في المزارع بهذا الفيروس، بعد إجراء 1700 فحص في الخدمات البيطرية.

وأكدت وزيرة الصحة أن اللجنة الوطنية ستكون في حالة انعقاد دائم لمواكبة أي مستجدات في الوضع الوبائي.

وخلال الوقت الحالي من العام، تمر مئات الآلاف من الطيور عبر البلاد في طريقها إلى أفريقيا، ويزيد وجود الطيور خلال فترة الهجرة من مخاطر انتقال الأمراض المختلفة وعلى رأسها إنفلونزا الطيور.

ونفقت الآلاف من طيور الكركي المهاجرة في محمية الحولة الطبيعية، وهو ما وصفته وزيرة البيئة، تمار زاندبرغ، بأنه "أسوأ ضربة للحياة البرية" في البلاد.

وأجبرت وزارة الزراعة الإسرائيلية المزارعون المحليون على إعدام نصف مليون دجاجة، مما أثار مخاوف من نقص محتمل في البيض ولحوم الدواجن، ولم يتم الإبلاغ حتى الآن عن انتقال الفيروس إلى البشر.

بودكاست عرب 48

#إنفلونزا الطيور
#السلطة الفلسطينية
#وزارة الصحة
#وزارة الزراعية
#دواجن
#الوضع الوبائي

حوارات

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مستوطنون يهاجمون رعاة أغنام بأريحا ويشقون طريقا استيطانيا بالخضر
مستوطنون يهاجمون رعاة أغنام بأريحا ويشقون طريقا استيطانيا بالخضر

2022-01-03

إخطارات هدم لمسجد ومنازل واستدعاءات بالعيسوية
إخطارات هدم لمسجد ومنازل واستدعاءات بالعيسوية

2022-01-03

مستوطنون يقتحمون الأقصى وعائلة دبش تهدم منزلها قسرا
مستوطنون يقتحمون الأقصى وعائلة دبش تهدم منزلها قسرا

2022-01-03

الأكثر قراءة

طولكرم: العثور على جثة قاض عسكري بمنزله

طولكرم: العثور على جثة قاض عسكري بمنزله

2022-01-02
ليل غزة..

ليل غزة.. "تصعيد حذر"

2022-01-02
السودان: رئيس الوزراء حمدوك يعلن استقالته

السودان: رئيس الوزراء حمدوك يعلن استقالته

2022-01-02
القصف الإسرائيليّ بغزّة

القصف الإسرائيليّ بغزّة "محدود": غضب في جيش الاحتلال من التسريبات

2022-01-02
حالة الطقس: غائم جزئي وماطر

حالة الطقس: غائم جزئي وماطر

2022-01-02