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الاتحاد الأوروبيّ "قلق" إزاء حالة الأسير أبو هواش

تاريخ النشر: 03/01/2022 - 22:41

الاتحاد الأوروبيّ "قلق" إزاء حالة الأسير أبو هواش
صورة الأسير مرفوعة في تظاهرة بغزة ("الأناضول")
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: باسل مغربي

أبدى الاتحاد الأوروبي، الإثنين، قلقه إزاء الحالة الصحية للأسير المضرب عن الطعام هشام أبو هواش، مطالبا إسرائيل بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وقال مكتب الاتحاد فرع فلسطين في بيان: "قلقون للغاية إزاء الحالة الصحية الحرجة للفلسطيني هشام أبو هواش، والذي مضى على إضرابه عن الطعام 140 يوما، احتجاجا على اعتقاله الإداري في السجون الإسرائيلية".

وتابع: "لا يزال استخدام الاعتقال الإداري دون تهمة رسمية، مصدر قلق مستمر".

وأشار إلى "حق المحتجزين إبلاغهم بالتهم الكامنة وراء أي احتجاز، ووجوب أن يحاكموا محاكمة عادلة في غضون فترة زمنية معقولة أو أن يُطلق سراحهم".

وفي وقت سابق الإثنين، عبّرت عائلة الأسير هشام أبو هواش (40 عاما)، عن خشيتها من قيام إدارة المستشفى الذي يحتجز فيه، بتغذيته قسريا خلافا لإرادته.

وقال عماد أبو هواش، شقيق الأسير هشام، إن السلطات الإسرائيلية دفعت بتعزيزات أمنية إلى غرفة الأسير بمستشفى "أساف هروفيه"، وأخرجت عائلته وجميع الصحافيين، فيما قال نادي الأسير الفلسطيني في بيان، إن الأسير أبو هواش يحتجز "بوضع صحي حرج، وحتى اليوم يرفض الاحتلال الاستجابة لمطلبه (إنهاء اعتقاله الإداري)، رغم الجهود الحثيثة التي تبذل".

واعتقلت سلطات الاحتلال، الأسير أبو هواش في 27 شرين الأول/ أكتوبر 2020، وحوّلته إلى الاعتقال الإداري.

والاعتقال الإداري، قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي، لمدة تصل إلى 6 شهور قابلة للتمديد، بزعم وجود تهديد أمني، دون محاكمة أو توجيه لائحة اتهام.

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#الاتحاد الأوروبي
#أوروبا
#الأسرى
#الاحتلال الإسرائيلي
#الاعتقال الإداري
#الأسير هشام أبو هواش

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