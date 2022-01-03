مداهمات واعتقالات تطال 17 شابا بالضفة والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات واقتحامات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللها اعتقال عددا من المواطنين.

وأفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت 13 فلسطينيا من الضفة و4 شبان من القدس، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال، خمسة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة. كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيتونيا، وقرية دير نظام.

وقال نادي الأسير إن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: عمر نزال، والأسير المحرر سائد أبو البها، والأسير المحرر أحمد زيد النبالي من حي المصايف برام الله، والأسير المحرر نجيب مفارجة، ومحمد صالح موسى، وكلاهما من بلدة بيت لقيا.

ومن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عمران صادق أبو الخير طحاينة، ومحمد ياسين حسن جرادات، وخالد محمد مسعود جرادات، بعد أن داهمت منازلهم في بلدة السيلة الحارثية وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عماد هيثم القواسمي من حارة الشيخ ، وصهيب الشرباتي، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال شادي حمامره، بعد أن احتجزته قرب المدخل الغربي لبلدة حوسان.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة عنبتا شرق طولكرم.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد عدنان جابر، وعمر هشام أبو كاملة، بعد أن داهمت منزليهما في البلدة.

وفي القدس طالت الاعتقالات، أحمد شويكي، محمود شويكي، محمد العتيق، وخطاب الشرباتي.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية الشاب أحمد قادري من نابلس خلال مروره عن حاجز حوارة، والشاب سامر مشهور يامين من قرية جيت شرق قلقيلية، خلال مروره على حاجز عسكري في منطقة وادي قانا.

ووفق معطيات فلسطينية، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 8 آلاف مواطن فلسطيني خلال عام 2021، بينهم أكثر من 1300 قاصر وطفل و184 من النساء.