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3 وفيات بكورونا بغزة و49 إصابة جديدة بـ"أوميكرون" بالضفة

تاريخ النشر: 05/01/2022 - 10:15

3 وفيات بكورونا بغزة و49 إصابة جديدة بـ"أوميكرون" بالضفة
126 إصابة بـ"أوميكرون" بالضفة وغزة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 3 أشخاص تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا في قطاع غزة، أمس الثلاثاء، فيما سجلت 88 إصابة جديدة بالفيروس، بينما تم تسجيل 49 إصابة جديدة بالمتحورة "أوميكرون" في الضفة الغربية والقطاع.

وذكرت الصحة في تقرير بشأن الحالة الوبائية اليومية لفيروس كورونا في قطاع غزة، أنه تم إجراء 1325 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية، أظهرت تسجيل 88 إصابة جديدة بالفيروس.

في حين، فإن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 57 حالة، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 40 حالة.

ولفتت الصحة في تقريرها إلى تعافي 118 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وبلغ الإجمالي التراكمي للمصابين 190728 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 1378 حالة، وإجمالي المتعافين 187636 حالة، وإجمالي الوفيات 1714 وفاة.

وذكرت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960 جرعة، فيما إجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 548282 شخصا.

أما بشأن المتحورة الجديدة "أوميكرون"، قال الناطق باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، إنه تم تسجيل 49 إصابة جديدة بمتحورة "أوميكرون" في الضفة الغربية، لترتفع حصيلة الإصابات بهذا المتحور في الضفة وغزة إلى 126 إصابة.

وأهاب الشخرة بجمهور المواطنين التوجه إلى مراكز التطعيم في المحافظات لأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لحماية أنفسهم وعائلاتهم، والتقيد بإجراءات السلامة والوقاية وارتداء الكمامات.

بودكاست عرب 48

#كورونا في غزة
#كورونا في الضفة
#فيروس كورونا
#أوميكرون

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