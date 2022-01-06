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مصرع فلسطيني دهسه مستوطن قرب "موديعين"

تاريخ النشر: 06/01/2022 - 08:08

مصرع فلسطيني دهسه مستوطن قرب "موديعين"
مكان حادث الدهس على شارع 443 (الشرطة)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

لقي الشاب مصطفى ياسين فلنة (25 عاما) من قرية صفا قضاء رام الله، مصرعه، وذلك جراء حادث دهس وقع صباح اليوم الخميس، بالقرب من مستوطنة "موديعين".

وكان الشاب مصطفى وهو متزوج وأب لطفلة متوجها برفقة مجموعة من الشبان إلى العمل بالداخل، حيث تعرض للدهس من قبل سيارة مستوطن.

وتلقت طواقم الإسعاف بلاغا عن جرحى جراء حادث دهس بالقرب من مستوطنة "موديعين"، وعلى الفور هرع طاقم طبي للمكان وأقر وفاة شاب تأثرا بجروحه الحرجة، فيما قدم الإسعافات الميدانية لسائق المركبة ونقلته بحالة طفيفة إلى المستشفى للعلاج.

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الحادث، ووفقا للمعلومات الأولية، فإن مركبة تحمل لوحة تراخيص إسرائيلية وخلال سفرها على شارع رقم 443 بمساره بالقرب من الحاجز العسكري "مكابيم"، قامت بدهس شاب فلسطيني أسفر الحادث عن مصرع شاب.

وأوقف الشرطة سائق المركبة وأخضعته لتحقيق ميداني أولي لمعرفة أسباب الحادث.

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#دهس
#مصرع
#مركبة إسرائيلية
#موديعين
#إسعاف

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