  2. فلسطينيات
  3. أخبار

كورونا في الضفة وغزة: 6 وفيات وتسجيل 116 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"

تاريخ النشر: 07/01/2022 - 13:27

كورونا في الضفة وغزة: 6 وفيات وتسجيل 116 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"
(توضيحية؛ تصوير: وزارة الصحة الفلسطينية)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 6 وفيات و458 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) و384 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس، إن حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، و4 وفيات في جنين، ووفاة في نابلس، نتيجة الإصابة بالفيروس.

وأشارت الوزيرة إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 17، بيت لحم 41، طوباس 13، رام الله والبيرة 93، طولكرم 15، الخليل 32، سلفيت 4، نابلس 20، جنين 11، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 7، مدينة القدس 137، قطاع غزة 66".

ولفتت الكيلة إلى وجود "58 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 109 مرضى، بينهم 17 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي"، موضحة أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 3، بيت لحم 22، طوباس 10، رام الله والبيرة 35، طولكرم 9، الخليل 46، نابلس 22، جنين 22، أريحا والأغوار 3، مدينة القدس 92، قطاع غزة 120".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوزارة، تسجيل 116 إصابة جديدة بمتحورة "أوميكرون" سريعة الانتشار.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، في تصريح صحافيّ: "تسجيل 116 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في الضفة الغربية، لترتفع حصيلة الإصابات بهذا المتحور في فلسطين إلى 242 إصابة".

وأهاب الشخرة بجمهور المواطنين "التوجه إلى مراكز التطعيم في المحافظات لأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لحماية أنفسهم وعائلاتهم".

بودكاست عرب 48

#فيروس كورونا
#وزارة الصحة الفلسطينية
#إصابات كورونا

حوارات

الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني
الحق في المدينة والحق في العودة بسياق استعماري استيطاني

2022-01-01

"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار
"الاستيطان الرعوي" شكل استعماري فريد للسيطرة على الأغوار

2021-12-25

حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية
حوار | غزاوي: مقاربات إسرائيلية حول حظر الحركة الإسلامية

2021-12-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

عقربا: تشييع حاشد لضحايا حادث السير الثمانية
عقربا: تشييع حاشد لضحايا حادث السير الثمانية

2022-01-07

الأسير أبو حميد في غيبوبة: "تلوّث جرثوميّ أدى لانهيار عمل الرئتين"
الأسير أبو حميد في غيبوبة: "تلوّث جرثوميّ أدى لانهيار عمل الرئتين"

2022-01-07

الاحتلال يطلق النار صوب الصيادين ورعاة الأغنام في غزة
الاحتلال يطلق النار صوب الصيادين ورعاة الأغنام في غزة

2022-01-07

الأكثر قراءة

مصرع 8 فتيان فلسطينيين في حادث طرق بالأغوار

مصرع 8 فتيان فلسطينيين في حادث طرق بالأغوار

2022-01-06
مقتل طفل في جريمة إطلاق نار ببير المكسور

مقتل طفل في جريمة إطلاق نار ببير المكسور

2022-01-06
مسؤولة إسرائيلية انفجرت في وجه دبلوماسيين أوروبيين

مسؤولة إسرائيلية انفجرت في وجه دبلوماسيين أوروبيين

2022-01-06
اللد: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

اللد: مقتل شاب في جريمة إطلاق نار

2022-01-06
شهيد خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال بمخيم بلاطة

شهيد خلال اشتباك مسلح مع الاحتلال بمخيم بلاطة

2022-01-06