كورونا في الضفة وغزة: 6 وفيات وتسجيل 116 إصابة جديدة بـ"أوميكرون"

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 6 وفيات و458 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) و384 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس، إن حالة وفاة سجلت في قطاع غزة، و4 وفيات في جنين، ووفاة في نابلس، نتيجة الإصابة بالفيروس.

وأشارت الوزيرة إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 17، بيت لحم 41، طوباس 13، رام الله والبيرة 93، طولكرم 15، الخليل 32، سلفيت 4، نابلس 20، جنين 11، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 7، مدينة القدس 137، قطاع غزة 66".

ولفتت الكيلة إلى وجود "58 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 109 مرضى، بينهم 17 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي"، موضحة أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأضافت أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 3، بيت لحم 22، طوباس 10، رام الله والبيرة 35، طولكرم 9، الخليل 46، نابلس 22، جنين 22، أريحا والأغوار 3، مدينة القدس 92، قطاع غزة 120".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الوزارة، تسجيل 116 إصابة جديدة بمتحورة "أوميكرون" سريعة الانتشار.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، في تصريح صحافيّ: "تسجيل 116 إصابة جديدة بمتحور أوميكرون في الضفة الغربية، لترتفع حصيلة الإصابات بهذا المتحور في فلسطين إلى 242 إصابة".

وأهاب الشخرة بجمهور المواطنين "التوجه إلى مراكز التطعيم في المحافظات لأخذ اللقاحات المضادة لفيروس كورونا لحماية أنفسهم وعائلاتهم".