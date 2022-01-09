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اعتداءات للاحتلال وللمستوطنين في نابلس ورام الله والعيسوية

تاريخ النشر: 09/01/2022 - 15:30

اعتداءات للاحتلال وللمستوطنين في نابلس ورام الله والعيسوية
الاحتلال يضيق على الفلسطينيين بالضفة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، مدخل منطقة المسعودية شمال غرب نابلس، فيما هاجم مستوطنون أهالي قرية برقة، وقطيع مواشٍ في قرية المغير قضاء رام الله.

ويصعد الاحتلال ومستوطنيه من اعتداءاتهم المتكررة على الشعب الفلسطيني، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وأفادت هيئة مكافحة الجدار والاستيطان أن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة المسعودية التاريخية، التابعة لأراضي بلدة برقة قضاء نابلس، وأغلقت مدخلها بالمكعبات الإسمنتية.

وتشكل منطقة المسعودية متنفسًا للمواطنين لاحتوائها على آثار محطة وسكة قطار الحجاز التي تعود للحقبة العثمانية.

وفي برقة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، عقب هجوم عشرات المستوطنين على فعالية لزراعة 600 شتلة زيتون في منطقة القصور المقابلة لجبل القبيبات.

وأصيب شاب برصاص الاحتلال المطاطي في ظهره خلال المواجهات، وآخرون بالاختناق نتيجة قنابل الغاز التي أطلقتها قوات الاحتلال.

واحتشد أهالي برقة ومتضامنون إلى منطقة القبيبات لاستكمال زراعة الأشجار الحرجية قرب مستوطنة "حومش" المخلاة، حفاظا على الأراضي من المصادرة.

وفي رام الله، دهس مستوطن عددا من الأغنام في منطقة جبعيت في أراضي قرية المغير، للمواطن فضل أبو عليا.

وسلمت سلطات الاحتلال إخطارا بهدم بركسين لتربية المواشي، مساحة كل منهما 50 مترا مربعا، بدعوى إقامتهما دون ترخيص.

وأخطرت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، بالاستيلاء على قطعة أرض في بلدة العيسوية، قضاء القدس المحتلة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن بلدية الاحتلال في القدس، أخطرت المقدسي علي درباس بالاستيلاء على قطعة أرض يملكها بمساحة 400 متر وسط بلدة العيسوية.

وقال درباس "قبل نحو سنتين، جاءت بلدية الاحتلال ووضعت إشعارا بالاستيلاء على الأرض، بزعم أنها ساحة عامة منذ التسعينيات"، مؤكدا أنه لم يعلم بالاستيلاء على أرضه طوال هذه السنوات، إلا عندما قامت بلدية الاحتلال بوضعٍ لافتة فيها، بادعاء أنها ساحة عامة، من أجل بناء مدرسة، وأشار إلى أنه خاض معارك قضائية مع بلدية الاحتلال لكن دون جدوى.

وأضاف، أنه يملك أوراق ملكية لقطعة الأرض منذ عام 1980، وسيعيد تقديمها إ محاكم الاحتلال.

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