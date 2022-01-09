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تحذيرات من تفشي "أوميكرون" في غزة

تاريخ النشر: 09/01/2022 - 16:44

تحذيرات من تفشي "أوميكرون" في غزة
تسجيل 49 إصابة جديدة بغزة والضفة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

حذرت الصحة في قطاع غزة من تفشي المتحورة الجديدة "أوميكرون"، وذلك بعد الإعلان رسميا، اليوم الأحد، عن تشخيص المزيد من الإصابات بالمتحورة الجديدة في القطاع.

يأتي ذلك، فيما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد المصابين بالمتحورة "أوميكرون" إلى 291، وذلك بعد تشخيص 49 إصابة جديدة بالضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال مدير الطب الوقائي في وزارة الصحة بقطاع غزة، مجدي ضهير، اليوم الأحد، إنه تسجيل عدة إصابات بالمتحورة "أوميكرون".

وأوضح ضهير في بيان عممه على وسائل الإعلام، أن الإصابات بالمتحورة الجديدة محلية لمواطنين لم يغادروا قطاع غزة، مشيرا إلى أن ذلك يعني بأن هناك إصابات غير مكتشفة.

ولفت ضهير إلى أن الطواقم الطبية حتى اللحظة لم تتمكن من تحديد مصدر العدوى، وأن هناك جهودا مضاعفة تبذل من أجل ذلك.

وبين ضهير في بيانه أن عملية تشخيص الإصابة بالمتحورة الجديدة تتم من خلال المختبر المركزي، وعبر طرق استثنائية متاحة بنسبة 80 إلى 90%.

وأعرب ضهير عن قلقه من أن يكون هناك موجة عنيفة من الإصابات بالمتحورة الجديدة، وتكون بحاجة لرعاية صحية فوق مستوى الإمكانيات، خصوصا في ظل منع الاحتلال إدخال الأجهزة الطبية اللازمة، كأجهزة الأشعة المتنقلة، وأجهزة التنفس الصناعي، والمستلزمات الخاصة بأجهزة الأشعة، وكذلك بمحطات الأكسجين.

ودعا ضهير في بيانه المؤسسات الحقوقية والدولية، لتكثيف ضغوطها على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لإدخال الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة لمواجهة وباء كورونا والمتحورة الجديدة.

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#كورونا في غزة
#فيروس كورونا
#أوميكرون

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