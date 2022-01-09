مستوطنون يقتحمون الأقصى واعتقالات بالشيخ جراح

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي التي واصلت فرض تضييقات وإجراءات مشددة على دخول الفلسطينيين للمسجد، كما قامت باعتقال 3 شبان من الشيخ جراح.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 66 مستوطنا بينهم العديد من طلاب المعاهد التوراتية اقتحموا بالفترة الصبحية الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه وصلوات صامتة قبالة قبة الصخرة قبل أن يغادروا الحرم من جهة باب السلسلة.

وفي الوقت الذي تسمح فيه قوات الاحتلال للمستوطنين باقتحام الأقصى، تشهد القدس القديمة وبواباتها إجراءات عسكرية مشددة تتمثل بالتفتيش الدقيق للمواطنين، والمصلين، والاعتداء على بعضهم.

وأوضحت دائرة الأوقاف، مؤخرا، أن "أعداد المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى خلال عام 2021 بلغت 34 ألفا و112 متطرفا".

إلى ذلك، اعتقلت شرطة الاحتلال، ثلاثة شبان من حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، حيث تنسب لهم شبهات إضرام النار بمركبة مستوطن.

وعلم مركز معلومات وادي حلوة- القدس، أن الشرطة اعتقلت الشبان: أحمد الحاج محمود، معتز الحاج محمود، ومحمد حسين مطور.

واعتقلت قوات الاحتلال في ساعة متـأخرة من مساء السبت، الشاب عامر زيداني، وأفرجت عنه، بشرط التحقيق معه مجددا ظهر اليوم الأحد.