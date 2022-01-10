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اعتداءات للمستوطنين بالبيرة واعتقالات بالضفة

تاريخ النشر: 10/01/2022 - 08:30

اعتداءات للمستوطنين بالبيرة واعتقالات بالضفة
اعتقال 17 فلسطينيا بالضفة (جيش الاحتلال)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما هاجم مستوطنون مركبات فلسطينية بالقرب من بلدة البيرة.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن قوات الاحتلال اعتقلت 17 مواطنا، جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد المستوطنين وجنود الاحتلال.

واعتقلت قوات الاحتلال إبراهيم خبيصة، عمر سلامة بني شمسة، أدهم أبو زيتون، وهم من بلدة بيتا قضاء نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال عدي جمهور من بيت عنان قضاء القدس، والمحرر علاء أبو شريفة والمحرر أواب مبارك وأحمد صافي من مخيم الجلزون.

ومن بيت لحم اعتقلت قوات الاحتلال ناصر محمد الوحش، ورمضان الحج محمود من القدس، وعبد الرحمن مهند صدقة من عنزة قرب جنين، وحمودة حماد من مخيم قلنديا، ومحمد جعفر طقاطقة من بيت فجار.

ومن بيت فجار اعتقلت قوات الاحتلال إبراهيم خالد طقاطقة، محمد محمود طقاطقة، مأمون أكرم طقاطقة، ربيع علاء طقاطقة، نور الدين جلال طقاطقة.

وبالتزامن مع ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير يعقوب قادري في بلدة بير الباشا قرب جنين، وهو أحد أسرى الستة الذين تمكنوا من الهروب من سجن جلبوع في أيلول/سبتمبر الماضي، قبل إعادة اعتقالهم بعد أسبوع.

إلى ذلك، هاجم مستوطنون، صباح اليوم الإثنين، بالحجارة، مركبات المواطنين قرب مستوطنة "بيت أيل" شمال مدينة البيرة، بحماية قوات الاحتلال.

وتضررت عدة مركبات بفعل اعتداء المستوطنين، إضافة إلى التسبب بأزمة سير خانقة للمغادرين والقادمين إلى مدينتي رام الله والبيرة.

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#جيش الاحتلال

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