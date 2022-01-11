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وقفة أمام جامعة بيرزيت تنديدا بالملاحقات الإسرائيلية للطلاب

تاريخ النشر: 11/01/2022 - 14:29

وقفة أمام جامعة بيرزيت تنديدا بالملاحقات الإسرائيلية للطلاب
من الوقفة الاحتجاجية (إعلام الجامعة)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

نظمت اليوم، الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام جامعة بيرزيت، شمالي مدينة رام الله، بمشاركة مئات الطلاب تنديدا باعتقال سلطات الاحتلال عددا من الطلاب.

واحتج المشاركون على الملاحقات الإسرائيلية لممثلي الطلاب واستهداف ممثل الكتلة الإسلامية (الذراع الطلابي لحركة حماس)، إسماعيل البرغوثي، وإصابته بالرصاص.


وذكر عبد الحافظ الشرباتي، أحد الطلاب الذين اعتقلوا الإثنين، وأفرج عنه لاحقا، أنه ورفاقه تفاجئوا بإطلاق النار عليهم من قبل قوة المستعربين الإسرائيلية.

وأضاف في حديثه على هامش الوقفة "توقفتُ بعد إطلاق النار علي، وجرى اعتقالي وتكبيلي، رأيت إسماعيل البرغوثي ممددا على الأرض ويجري إسعافه، كان مصابا في فخذه الأيسر".

واعتقلت قوة إسرائيلية خاصة، الإثنين، 5 من طلاب جامعة بيزريت قرب المدخل الرئيسي للجامعة، وأفرجت عن اثنين منهم لاحقا.

واستنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية ومجلس إدارة جامعة بيرزيت وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في بيانات منفصلة جريمة الاعتقال.

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#جامعة بيرزيت
#إسماعيل البرغوثي
#الكتلة الإسلامية
#عبد الحافظ الشرباتي

وقفة أمام جامعة بيرزيت تنديدا بالملاحقات الإسرائيلية للطلاب

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