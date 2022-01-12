الاحتلال يعتزم هدم مسجد شرقي القدس

أصدرت بلدية الاحتلال الإسرائيلي في القدس، مساء الأربعاء، قرارا يقضي بهدم مسجد في بلدة العيسوية شرقي مدينة القدس المحتلة خلال 4 أيام، بحجة عدم الحصول على الترخيص.

وقال علي درباس، وهو من أهالي البلدة، لمركز معلومات وادي حلوة (حقوقي غير حكومي) إن "بلدية الاحتلال (الإسرائيلية) أصدرت قرارا اليوم بهدم مسجد التقوى في قرية العيسوية خلال 4 أيام".

وأوضح أن "بلدية الاحتلال أخطرت بهدم مسجد التقوى قيد الإنشاء على مساحة نحو 300 متر مربع خلال 15 يوما من تاريخ إصدار القرار، بحجة عدم الترخيص".

وفي 3 كانون الثاني/ يناير الجاري، اقتحمت قوات الاحتلال المسجد وأوقفت أعمال البناء فيه.

وأشار "مركز معلومات وادي حلوة" إلى أن أهالي العيسوية نظموا حملة إلكترونية لمنع هدم المسجد، بعنوان "لن تهدم مساجدنا".

ويواجه الفلسطينيون في القدس عراقيل تكاد لا تنتهي للحصول من سلطات الاحتلال الإسرائيلية على تصاريح للبناء، وهو وضع تقول السلطة الفلسطينية إنه يستهدف تغيير هوية المدينة المحتلة.