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الصحة الفلسطينية: وفاة واحدة بكورونا ونسبة التعافي 98.2%

تاريخ النشر: 14/01/2022 - 15:25

الصحة الفلسطينية: وفاة واحدة بكورونا ونسبة التعافي 98.2%
(أرشيفية - أ ب أ)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة و592 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و339 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس، أن "حالة الوفاة سجلت في قلقيلية، فيما سجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: ضواحي القدس 1، بيت لحم 110، رام الله والبيرة 131، طوباس 18، الخليل 64، نابلس 49، سلفيت 6، قلقيلية 5، طولكرم 11، جنين 17، أريحا والأغوار 15، قطاع غزة 150".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة "توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 3، بيت لحم 23، رام الله والبيرة 111، طوباس 4، الخليل 17، نابلس 24، قلقيلية 1، طولكرم 8، جنين 15، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 130".

وذكرت الكيلة أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 98.2% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 0.8% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأفادت بوجود 52 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج بمراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 93 مريضا، بينهم 19 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

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#فيروس كورونا
#كورونا
#الضفة الغربية
#غزة

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