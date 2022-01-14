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222 إصابة جديدة بـ"أوميكرون" في الضفة

تاريخ النشر: 14/01/2022 - 11:47

222 إصابة جديدة بـ"أوميكرون" في الضفة
داخل مركز طبيّ في غزة ("أ ب أ")
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنه تم تسجيل 222 إصابة جديدة بـ"أوميكرون" المتحورة الجديدة لفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد الناطق باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، بارتفاع حصيلة الإصابات بهذه المتحورة في الضفة وغزة إلى 699 إصابة، موزعة على جميع المحافظات.

وأهاب الشخرة بالمواطنين التوجه إلى مراكز التطعيم في المحافظات لتلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، لحماية أنفسهم وعائلاتهم، والتقيد بإجراءات السلامة والوقاية وارتداء الكمامات.

وفي 23 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول 3 إصابات بمتحورة "أوميكرون" لأشخاص قادمين من الخارج.

وتم اكتشاف متحورة "أوميكرون" لأول مرة في جنوب أفريقيا، أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، وتواصل انتشارها السريع في دول العالم في طريقها لتصبح السائدة في إصابات كورونا.

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#فيروس كورونا
#أوميكرون
#الضفة الغربية

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