كورونا في الضفة وغزة: 4 وفيات و933 إصابة جديدة

سجلت الضفة وقطاع غزة 4 حالات وفاة و933 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و263 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير اليومي للحالة الوبائية أن الوفيات سجلت في جنين بحالة واحدة، ومثلها في كل من رام الله والبيرة، طوباس وطولكرم.

وأضافت أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: ضواحي القدس 27، طوباس 26، نابلس 136، بيت لحم 190، رام الله والبيرة 212، الخليل 74، طولكرم 24، جنين 31، قلقيلية 7، سلفيت 6، أريحا والأغوار 23، قطاع غزة 177، فيما بلغ عدد الفحوصات 5406 فحوصات".

وأشارت إلى أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: ضواحي القدس 10، طوباس 15، نابلس 15، بيت لحم 45، رام الله والبيرة 36، الخليل 32، طولكرم 8، جنين 17، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 80".

وبيّنت أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا بلغت 97.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت إلى وجود 63 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 102 مصاب، بينهم 24 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.