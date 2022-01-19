مقتل الفتى إبراهيم تركمان من جنين

عثر فجر اليوم الأربعاء، على جثة الفتى إبراهيم بسام نغنغية تركمان (16 عاما)، في سهل الهاشمية في مدينة جنين وآثار التعذيب ودماء تظهر عليها، حيث اعتقلت الأجهزة الأمنية شابا لتورطه في اختفاء الفتى والضلوع في قتله.

وكشف الأمن الوقائي في جنين ملابسات جريمة قتل الفتى إبراهيم تركمان، الذي يسكن في حي الهدف في جنين، حيث اختفت أثاره يوم الجمعة الماضي، وعثر عليه جثة هامدة داخل بئر يقع بين بلدة السيلة الحارثية وقرية الطيبة غرب جنين.

وقالت مصادر في جهاز الامن الوقائي في محافظة جنين، إن الجهاز كشف ملابسات اختفاء الفتى، حيث عثر عليه مقتولا وأخفيت جثته في بئر، وقد تم توقيف المشتبه به في جريمة القتل وفق الأصول القانونية وبالتنسيق مع جهة الاختصاص.

وفي سياق التحقيقات، اعتقلت الشرطة الفلسطينية شابا في العشرينيات من عمره، تنسب له شبهات الضلوع في اختفاء الفتى والضلوع في قتله، علما أن المشتبه أعترف خلال التحقيق معه بجريمة القتل.