اعتقالات بالضفة ومستوطنون يهددون طلبة تجمع "جب الذيب"

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين وعشرات العمال، فيما هدد مستوطنون عددا من الطلبة في قرية كيسان شرق بيت لحم، بعدم السماح لهم بالعبور نحو المدرسة.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

فمن محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال عكرمة كنعان وقصي صلاح خليلية من بلدة جبع، كما اعتقلت الأسير المحرر بركات فايز الخواجا من بلدة نعلين قضاء رام الله.

واعتقل الاحتلال من الخليل عاصم إلياس أبو عيشة، إلى جانب زايد إسماعيل العواودة من البرج.

واعتقل جنود الاحتلال عشرات العمال الذين يمرون عبر فتحات الجدار العنصري قرب قلقيلية.

إلى ذلك، هدد مستوطنون، عددا من الطلبة في قرية كيسان في تجمع جب الديب قضاء بيت لحم، بعدم السماح لهم بالعبور نحو المدرسة.

وأفاد الناشط أحمد غزال، بأن مستوطنين أوقفوا عددا من طلبة مدرسة كيسان الثانوية المختلطة، وهددوهم بعدم العودة إلى مدرستهم وإلا سيعرضون أنفسهم للخطر.

وأضاف غزال أنّ المستوطنين وزعوا على الطلبة منشورات، تتضمن أن المدرسة غير قانونية وأنه سيتم هدمها.

يشار إلى أن المدرسة افتتحت مع بداية العام الدراسي الحالي، بعد أن تضافرت الجهود لإنشائها، بعد محاولات وقف البناء فيها من قبل الاحتلال.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن مؤسسة "رغافيم" الاستيطانية ألصقت إخطارات بالهدم على مدرستي كيسان و"تحدي 5" في منطقة جب الذيب، بحجة أنهما غير قانونيتين.

ويشار كذلك إلى أن مدرسة "تحدي 5" تعرضت للهدم خمس مرات.

وتتعرض قرية كيسان لهجمة احتلالية استيطانية تتمثل بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، واقتلاع الأشجار، ومنع مربي الأغنام من الرعي في أراضيهم.