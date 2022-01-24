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وفاة مسن وإصابة 3 من عائلته بحريق منزلهم بعصيرة

تاريخ النشر: 24/01/2022 - 08:29

وفاة مسن وإصابة 3 من عائلته بحريق منزلهم بعصيرة
(توضيحية- وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي مسن فجر اليوم الإثنين، وأصيب ثلاثة من أفراد عائلته جراء حريق اندلع في منزلهم بقرية عصيرة القبلية، قضاء نابلس في الضفة الغربية.

وأفادت طواقم الدفاع المدني في بورين، التي عملت على إخماد الحريق، بأن حريقا اندلع، فجر اليوم، في أحد غرف النوم داخل أحد المنازل جراء ترك مدفأة كهرباء موصولة بالتيار ومشغلة.

وأدى ذلك إلى اندلاع النيران في الغرفة ووصولها إلى جزء من المطبخ، الأمر الذي تسبب في وفاة المواطن المسن، وإصابة اثنين من أفراد أسرته باختناق، فيما أصيب ثالث بحروق، وتم إخلائهم من قبل الأهالي ونقلهم الى المستشفى.

وأهاب الدفاع المدني بضرورة التأكد من إطفاء كل وسائل التدفئة قبل النوم تفاديا للمخاطر الناتج عنها.

وأمس الأحد، أصيب تسعة مواطنين بجروح متفاوتة، جراء حريق اندلع داخل منزل في بلدة بيت حنينا قضاء القدس المحتلة.

وفي وقت سابق، قبل خمسة ايام، لقي مواطن وزوجته مصرعهما اختناقا جراء تسرب غاز المدفأة في منزلهما بمخيم الجلزون قضاء رام الله.

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#عصيرة القبلية
#نابلس
#حريق
#الدفاع المدني

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