اقتحامات للأقصى والاحتلال يهدم منزلين بالطور

هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس بعد ظهر اليوم الثلاثاء، منزلين لعائلتي كرامة وقرش في بلدة الطور بالقدس المحتلة، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.

يأتي ذلك، فيما أقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، ساحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة لقوات الاحتلال التي أجبرت عائلة كرامة على إخلاء منزلها في بلدة الطور تمهيدا لهدم.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، إن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية برفقة حاخامات اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته وساحاته، واستمعوا إلى شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

وفي الطور، حضرت طواقم من بلدية الاحتلال بالقدس إلى مكان عائلة كرامة وأمرتها بإخلاء المنزل تمهيدا لهدمه، بحجة البناء دون ترخيص.

وأكدت عائلة قرش، أنها لم تتسلم أي قرار سابق بالإخلاء أو الهدم من قبل الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قد حاصرت مبنى سكني في بلدة الطور شرقي القدس صباح اليوم، وباشرت في تفريغ محتويات شقتين، تعودان لعائلتي كرامة (المالك) وقرش (المستأجر)، حيث يعيش فيهما نحو عشرة أفراد.

وحصلت مناوشات واعتداءات بين عائلة كرامة وقوات الاحتلال التي حاولت إبعادهم عن منزلهم، كما اعتدت على النساء، وأطلقت القنابل الصوتية لتفريغ المكان.

إجبار المقدسيين على هدم منازلهم ومنشآتهم التجارية

وتواصل بلدية الاحتلال إجبار المواطنين المقدسيين على هدم منشآتهم السكنية والتجارية من خلال تهديدهم بالغرامات ورسوم هدم لطواقم البلدية وآلياتها والقوات المرافقة.

وتواجه 10 عائلات مقدسية في بلدة الطور خطر التشرد في العراء، وذلك في ظل تهديد الاحتلال بهدم بنايتهم السكنية بحجة عدم الترخيص.

وتنوي بلدية الاحتلال في القدس تشريد نحو 70 مقدسيا معظمهم من الأطفال، بعدما قررت هدم البناية السكنية التي يعيشون فيها منذ عام 2011 وتتكون من 5 طوابق تضم 10 شقق سكنية.

ومنذ احتلال كامل القدس عام 1967، هدم الاحتلال أكثر من 2000 منزل في المدينة. كما اتبع سياسة عنصرية ممنهجة تجاه المقدسيين بهدف إحكام السيطرة على القدس وتهويدها وتضييق الخناق على سكانها الأصليين، عبر سلسلة من القرارات والإجراءات التعسفية والتي طالت جميع جوانب حياة المقدسيين اليومية.

ومن بين هذه الإجراءات هدم سلطات الاحتلال المنازل والمنشآت بعد وضعها العديد من العراقيل والمعوقات أمام إصدار تراخيص بناء لمصلحة المقدسيين.

وفي الوقت الذي تهدم به سلطات الاحتلال المنازل الفلسطينية، تصادق على تراخيص بناء آلاف الوحدات السكنية في المستوطنات المقامة على أراضي القدس.