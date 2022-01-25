11 وفاة و4095 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة

توفي 11 شخصا من الضفة الغربية وقطاع غزة تأثرا بإصابتهم بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 4095 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد إجراء 12860، فيما سجلت 543 حالة تعاف بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة، في بيان لها إن حالات الوفاة الجديدة سجلت في محافظات: قطاع غزة 4، الخليل 4، جنين 1، سلفيت 1، طوباس 1، نابلس 1، طوباس 1.

وسجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: قلقيلية 122، ضواحي القدس 212، الخليل 414، بيت لحم 388، رام الله والبيرة 750، نابلس 572، طولكرم 220، سلفيت 54، طوباس 51، جنين 177، أريحا والأغوار 241، قطاع غزة 894.

بينما توزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: قلقيلية 5، ضواحي القدس 87، الخليل 72، بيت لحم 77، رام الله والبيرة 70، نابلس 21، طولكرم 54، سلفيت 8، طوباس 13، جنين 19، أريحا والأغوار 12، قطاع غزة 105.

وعن نسبة التعافي من الفيروس في الضفة وغزة، أشارت الصحة في تقريرها إلى أنها بلغت 95.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 3.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الصحة إلى وجود 58 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 96 مصابا، بينهم 23 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي قطاع غزة، بلغ إجمالي المصابين 195328، بينهم 4306 حالات نشطة و189278 حالة تعاف و1744 حالة وفاة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الحالات التي تحتاج لرعاية طبية في المستشفى 77، وإجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 37.

وبلغ إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1957960 جرعة، فيما تلقى اللقاح 574746.