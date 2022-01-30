الصحة الفلسطينية: عدد الإصابات الفعلي بكورونا يوميا أكثر من 15 ألف إصابة

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، إن عدد الإصابات الفعلي بوباء كورونا يفوق الـ15 ألف إصابة يوميا، بعد أن بلغت نسبة الفحوصات الموجَبة ما بين 30-40%.

وجاءت هذه التصريحات للمتحدث باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، لإذاعة "صوت فلسطين"، وقال إن 156 حالة تُعالج في المستشفيات.

وأوضح الشخرة أن الارتفاع الكبير في الإصابات يعود إلى التجمعات الكبيرة خلال المنخفض الجوي الأخير، وإلى طفرة "أوميكرون" سريعة الانتشار، مضيفا أن عدم تلقي اللقاح يؤدي إلى ظهور أعراض شديدة على المصابين.

وعبر عن قلقه من ارتفاع نسبة الإدخال إلى المستشفيات، مشيرا إلى وجود 156 حالة في مستشفيات الضفة الغربية المحتلة وكافتها تعاني من أعراض ما بين بسيطة وخطيرة، 30 منها موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وناشد الشخرة المواطنين بتلقي اللقاح ضد كورونا بجرعاته المختلفة للحد من أعراض الإصابة، مشددا على أن التزام المواطنين بتلقي اللقاح، وارتداء الكمامة يساهم في الحد من الانتشار، ويقلل من أعراض الإصابة.