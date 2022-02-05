جنين: جيش الاحتلال يزعم أن مركبتين عسكريتين تعرضتا لإطلاق نار

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، أن فلسطينيين أطلقا النار على دوريتيْ "حرس حدود" قرب محافظة جنين، ولم تُسجل إصابات بصفوف جنود الاحتلال.

وقالت شرطة الاحتلال إن "قوات إضافية من حرس الحدود والجيش توجهوا إلى مكان الحادثة للبدء بعمليات تمشيط للمنطقة والبدء بعملية البحث عن المشتبهين".

وادعت قوات الاحتلال أن الفاعلين أطلقا النار على الدوريتين وهما يركبان دبّابًا، قرب جنين شمالي الضفة الغربية.

وردّ جنود الاحتلال بإطلاق النار على المُنفذين اللذين تمكنا من الفرار من مكان الحادث.

وفي سياق منفصل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، شابين من بلدة عنزة جنوب جنين.

وذكرت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، واعتقلت الشابين عز الدين زياد صدقة، وقصي مأمون العمور، عقب مداهمة منزلي ذويهما، والعبث بمحتوياتهما.