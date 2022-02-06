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اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس

تاريخ النشر: 06/02/2022 - 09:05

اقتحامات واعتقالات بالضفة والقدس
مداهمات واقتحامات بالضفة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللها اعتقال عددا من المواطنين.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين من بلدة بيت فجار، وهم: فضل فيصل ثوابته، والفتيين مصعب سمير طقاطقة، وشاهر اسامه طقاطقة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، ثلاثة شبان من حي الشيخ جراح، شرق القدس المحتلة.

واعتقلت شرطة الاحتلال الشقيقين رمضان ومحمد حج محمود، والشاب يزن الحسيني، بعد أن داهمت منازلهم في الحي وفتشتها في حي الشيخ جراح بالقدس.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة جبع، وتعرضت لإطلاق نار وإلقاء زجاجات حارقة من قبل الشبان الفلسطينيين ما دفعها للانسحاب منها، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن تضرر دوريتين عسكريتين بعد تعرضهما لعملية إطلاق نار قرب جنين في ساعات متأخرة من الليل.

وذكر بيان جيش الاحتلال أن مسلحين فتحوا النار على الدوريات على مداخل مدينة جنين ما تسبب بأضرار دون وقوع إصابات.

وعقب ذلك، أجرت قوة عسكرية من جيش الاحتلال عمليات تمشيط بالمنطقة بحثًا عن المهاجمين.

كما اقتحمت قوات الاحتلال في ساعات متأخرة من الليل بلدة صور باهر.

وأفاد مواطنون أن العشرات من عناصر شرطة الاحتلال اقتحموا بلدة صور باهر، وانتشروا في أحيائها وحاراتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي السياق، تمكن العشران من الشبان من رشق مركز شرطة الاحتلال في البلدة بالزجاجات الحارقة.

وعقب ذلك، استنفرت قوات وعناصر الاحتلال المدججة بالأسلحة، واقتحمت أحياء وحارات البلدة.

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