الضفة: عشرات المصابين بينهم صحافيّون بمواجهات مع الاحتلال

أُصيب عشرات الفلسطينيين بجراح، بينهم 8 صحافيين، ومسعفان، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيليّ، شمالي وجنوب الضفة الغربية المحتلة، اليوم الجمعة.

واندلعت المواجهات في بلدتي بيتا و بيت دَجن جنوب وشرق مدينة نابلس، وكفر قدوم شرقي قلقيلية، وجميعها شمالي الضفة الغربية، ووسط مدينة الخليل.

ووفق مصادر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني وناشطين محليين، فقد أصيب 80 فلسطينيا بمحافظتي نابلس وقلقيلية.

جانب من المواجهات قرب نابلس ("الأناضول")

وفي بلدة بيتا، أُصيب 24 شخصا، خلال مواجهات شهدتها البلدة رفضا للسيطرة الإسرائيلية على أراضي ذات ملكية خاصة في جبل صَبيح.

وأفاد مسؤول الإسعاف والطوارئ في جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بمنطقة نابلس، أحمد جبريل، أن طواقم الإسعاف تعاملت مع 24 إصابة في بلدة بيتا.

وأضاف في بيان أن من بين المصابين خمسة صحافيين؛ "أربعة تم علاجهم ميدانيا، وصحفية نقلت إلى مستوصف بيتا لاستكمال العلاج".

وأشار إلى وقوع إصابة بالرصاص الحي في القدم، و 3 إصابات بالرصاص المطاطي، و15 بالاختناق لاستنشاقهم غازا مسيلا للدموع.

واعترض جيش الاحتلال، محتجين خرجوا في مسيرة سلمية باتجاه أراضيهم المهددة بالاستيطان، فأطلق جيش الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية لتفريقهم.

وتشهد بلدة بيتا منذ عدة شهور، احتجاجات شبه يومية، رفضا للسيطرة الإسرائيلية على أراض فلسطينية خاصة، تقع في جبل صَبيح.

وفي بلدة بيت دَجن، قال جبريل إن طواقم الإسعاف تعاملت مع 45 إصابة؛ "8 بالرصاص المطاطي، بينها إصابتان لمُسعفيْن وصحافي، و37 حالة اختناق بالغاز، بينهم صحفيان".

وتشهد المنطقة الشرقية من بلدة بيت دَجن أسبوعيا، فعاليات شعبية رافضة لقرار مصادرة مساحة واسعة من الأراضي الفلسطينية، لغايات استيطانية.

وفي بلد كفر قدوم شرقي قلقيلية، أصيب 11 فلسطينيا بالرصاص المطاطي خلال مواجهات جرت مع جيش الاحتلال، وفق بيان للناطق الإعلامي باسم حركة "فتح" في قلقيلية، مراد شتيوي.

("الأناضول")

وتشهد بلدة كفر قدوم، فعاليات شعبية أسبوعية رفضا للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 17 عاما.

وفي مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية، اندلعت مواجهات بين شبان وجيش الاحتلال، أسفرت عن إصابات بالرصاص المطاطي وحالات اختناق بالغاز. وأُصيب خمسة شبان على الأقلّ بالرصاص المطاطي.

مُسيّرة إسرائيلية تُلقي قنابل غاز شرق غزة

وفي سياق ذي صلة، ألقت مسيّرة إسرائيليّة، عددًا من قنابل الغاز المسيل للدموع، صباح اليوم الجمعة، شرقي مدينة غزة.

ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء عن مصدر أمني فلسطيني لم تسمّه، القول، إنّ مُسيّرة إسرائيلية، ألقت قنابل غاز مسيل للدموع، صوب صيادي عصافير، كانوا على بُعد عشرات الأمتار من السياج الأمني، شرقي مدينة غزة.

اعتداء على صحافيين بالضفة ("الأناضول")

ونوّه المصدر إلى أن الصيادين، انسحبوا من المنطقة.

ومن ناحية أخرى، أطلقت زوارق إسرائيلية، النار صوب مراكب صيد أسماك فلسطينية، كانت تعمل قبالة شمالي قطاع غزة.

ولم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وقوع إصابات جراء الاعتداءَين السابقين.