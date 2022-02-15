فصائل المقاومة في غزة: "المعركة مع الاحتلال لم تنته إلا بزوال العدوان"

عقدت فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحافيا تطرقت من خلاله إلى مواصلة الاحتلال في مخططاته ومشاريعه التهويدية وآخرها بمدينة القدس المحتلة وخصوصا في حي الشيخ جراح.

وأكدت خلال المؤتمر الصحافي أنها "لن تتوانى عن حماية الوجود الفلسطيني في ظل الاستيطان والتهويد"، مشددة على أن "سيف القدس ما زال مشرعا والمعركة مع الاحتلال لم تنته إلا بزوال العدوان".

وحذرت فصائل المقاومة خلال المؤتمر الاحتلال وقادته من "مواصلة مخططاته والمشاريع الاستيطانية والتهويدية"، معبرة عن اعتزازها وفخرها بأبناء شعبنا وأهلنا وشبابنا ومقاومينا في كافة أنحاء القدس والضفة والداخل الفلسطيني الذين يلقنون العدو الصهيوني ومستوطنيه الدروس تلو الدروس.

ونوهت "ماضون في طريق المقاومة والجهاد حتى التحرير والعودة"، وأعربت عن وقوفها خلف الأسرى وسندا لهم وعدم السماح للاحتلال ومصلحة سجونه بالاستفراد بهم مهما كانت التضحيات.

وأكدت على "ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة بشكل كامل، ورفع العقوبات من قبل السلطة الفلسطينية، وصرف مستحقات منتفعي الشؤون الاجتماعية فورا".