غزة: إصدار دفعة أولى من تصاريح العمل في مناطق 48 قريبًا

أعلنت وزارة العمل في غزة، إصدار "عدد كبير" لم تحدّده من تصاريح العمل داخل مناطق 48 خلال الأسابيع القادمة، بحسب ما أوردته وكالة "الرأي" التابعة لوزارة الإعلام بغزة.

وذكرت الوزارة أنه سيتم اختيار أسماء العمال المرشحين للعمل من مختلف مديريات الوزارة بمحافظات غزة، لافتة إلى توافُق بين الحكومة في غزة والضفة حول إصدار تصاريح العمال.

وقالت إن لجان فرز تعمل حاليًا لاختيار العمال المرشحين للعمل، مشيرة إلى آلاف العمال قدموا طلبات للحصول على تصاريح عمل داخل الأراضي المحتلة عبر الرابط الإلكتروني الخاص بالوزارة.

وأضافت أنه سيتم اختيار العمال وفق الشروط التي تم الإعلان عنها عند التسجيل، وهي: أن يكون متزوجا، وعمره يزيد عن 26 عاما، وألا يكون موظفا، أو صاحب دخل ثابت، وألا يكون على مقدم الطلب منع قضائي من السفر، وحاصل على شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا، وغير مصاب في الفترة الحالية.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، زيادة عدد التجار من قطاع غزة الذين بإمكانهم الدخول إلى إسرائيل من 7 آلاف إلى 10 آلاف، وهو ما رأى فيه محللون عسكريون أنه قرار يإتي في إطار محاولة تهدئة الوضع الأمني في القطاع، واستبعدوا ارتباط ذلك بصفقة تبادل أسرى.

ووفقا للمحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، حينها، فإن "زيادة عدد التصاريح بثلاثة آلاف، هي جزء من المحاولات الإسرائيلية من أجل تهدئة الوضع الأمني عند حدود القطاع ومنع تصعيد عسكري جديد".