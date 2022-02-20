الصحة الفلسطينية: إلغاء إجراء فحص كورونا للقادمين من الأردن

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، كمال الشخرة، إلغاء إجراء فحص فيروس كورونا للقادمين من الخارج على معبر "الكرامة"، بشرط إجراء فحص بنتيجة سالبة قبل 48 ساعة بحد أقصى قبل وصول المعبر.

وأضاف الشخرة في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الأحد، أن كل من لا يحمل شهادة فحص تثبت عدم إصابته سيتم إجراء الفحص اللازم له عند وصوله إلى معبر الكرامة.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 15 وفاة و1928 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5850 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة في التقرير الوبائي حول الفيروس، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة في قطاع غزة، و3 حالات في الخليل، و3 في رام الله والبيرة، وحالة في طولكرم، وحالتين في نابلس، وحالة في مدينة القدس، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت إلى أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: طولكرم 99، قلقيلية 33، طوباس 14، بيت لحم 42، نابلس 109، جنين 74، سلفيت 15، رام الله والبيرة 115، ضواحي القدس 14، الخليل 52، أريحا والأغوار 4، قطاع غزة 527، مدينة القدس 830".

وذكرت أن نسبة التعافي من الفيروس، بلغت 93.1% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.1% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات، لافتة إلى وجود 125 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج بمراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 258 مريضا، بينهم 48 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأضافت الكيلة أن "حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: طولكرم 153، قلقيلية 56، طوباس 22، بيت لحم 68، نابلس 227، جنين 95، سلفيت 19، رام الله والبيرة 226، ضواحي القدس 80، الخليل 199، أريحا والأغوار 55، قطاع غزة 2800، مدينة القدس 1850".