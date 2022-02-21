حكومة غزة: نعمل على توفير 30 ألف تصريح عمل داخل إسرائيل

قال مسؤول في الحكومة التي تديرها حركة "حماس" في قطاع غزة، اليوم الإثنين، إن السلطات في القطاع تعمل على توفير نحو 30 ألف تصريح عمل داخل إسرائيل خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك في تصريحات صدرت عن رئيس اللجنة الحكومية التي تُدير قطاع غزة، عصام الدعليس، خلال لقاء جمعه مع "النخب والشخصيات المجتمعية"، نظّمه المكتب الإعلامي الحكومي في مدينة غزة.

وأفاد الدعليس بأن ذلك يأتي في إطار محاربة البطالة المتفشية عبر عدة مسارات، من ضمنها توفير تصاريح العمل داخل إسرائيل. وتدير حركة حماس قطاع غزة، منذ عام 2007.

وأضاف الدعليس أن "الحكومة ستعمل على التخفيف من حدة البطالة من خلال توفير 30 ألف تصريح عمل خلال الفترة القادمة حسب التفاهمات مع الاحتلال".

ووافقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، العام الماضي، على منح آلاف العمال الفلسطينيين من قطاع غزة، تصاريح عمل.

وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 2021، أعلنت وزارة العمل في غزة عن فتح باب التسجيل الإلكتروني، للترشح من أجل الحصول على عمل داخل إسرائيل، وذلك عبر موقعها الرسمي.

وتوصلت سلطات الاحتلال إلى اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس في 20 مايو/ أيار الماضي، ما أوقف الحرب التي شنتها سلطات الاحتلال على القطاع وخلفت 254 شهيدا فلسطينيا.

كما أعلن الدعليس في حديثه، أن العمل جارٍ لتوفير "فرص عمل لفلسطينيين في كل من قطر وليبيا، وللخريجين الجامعيين عبر برامج التشغيل المؤقت"، دون تفاصيل إضافية.

ويعاني ما يزيد عن مليوني نسمة في غزة، من أوضاع اقتصادية متردية للغاية، من جرّاء الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 2007، ما تسبب بارتفاع نسب الفقر والبطالة.

وبحسب تقرير أصدره الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، في آب/ أغسطس الماضي، فإن عدد العاطلين عن العمل في غزة وصل 212 ألفا، بنسبة بطالة بلغت 45%.

وفي السياق، بيّن الدعليس أن حكومته تتجه "نحو دعم عدد من القطاعات الحيوية خلال عام 2022، تحت عنوان المواطن الفلسطيني أولا".

واستكمل قائلا: "ضمن الخطة أيضا سيتم تعزيز قطاع صيد الأسماك، من حيث القوارب، وتعزيز كمية الصيد الوارد، وحجم الصادرات خارج قطاع غزة".

وحول إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي الأخير في أيار/ مايو الماضي، قال الدعليس إن "ملف الإعمار ضمن أولويات الخطة الحكومية". وتابع "تم إنجاز نسبة كبيرة في ملف الوحدات السكنية المهدمة بالكامل، والأضرار الجزئية".

وذكر أن التحدي الأكبر الذي يواجه الحكومة في غزة هو ملف "الأبراج السكنية المدمّرة والذي يحتوي على 447 وحدة سكنية". وأشار إلى عدم وجود أي منح مالية لإعادة إعمار تلك الأبراج.

وبحسب وزارة الأشغال العامة والإسكان، فقد بلغت خسائر العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة، نحو 420 مليون دولار.

وتسبب العدوان، بحسب الوزارة، بتدمير نحو 1650 وحدة سكنية بشكل كلي، فيما لحق الضرر الجزئي بين بالغ ومتوسط وطفيف بما يزيد عن 60 ألف وحدة سكنية.

وبيّن الدعليس أن الحكومة ستعمل عبر وزارة التنمية الاجتماعية على دعم الطبقات الفقيرة، والأسر المتعففة لـ"تعزيز صمود هذه الشريحة الهشة في المجتمع".

وقال إن الحكومة تعمل على "تحسين البنية التحتية، وتعبيد الشوارع، وحل كافة القضايا العالقة".