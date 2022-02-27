الضفة: مستوطنون يهاجمون مركبات فلسطينيّة ومنزلا

هاجم مستوطنون، مساء الأحد، منزلا فلسطينيا وعددًا من المركبات، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وفي بلدة سنجل، شمال رام الله، هاجم مستوطنون هاجموا منزل حسين فرحان، الذي يقع بالقرب من الشارع الالتفافي المؤدي إلى مستوطنة "معاليه ليفونة" المقامة على أراضي البلدة.

وحال تجمع الجيران وأهالي البلدة دون حدوث أضرار مادية بالمنزل، قبل أن يلوذ المستوطنون بالفرار تجاه الشارع الالتفافي.

وتحصن المستوطنون داخل مركبتين وقاموا بإلقاء الحجارة من داخلهما على كل سيارة فلسطينية تمر من المكان، ما أدى إلى تضرر إحدى المركبات الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، بأن مستوطنين اعتدوا على رعاة أغنام فلسطينيين، في قرية كيسان شرقي بيت لحم.

وأوضحت نقلا عن الناشط أحمد غزال، أن مجموعة من مستوطني "معالي عاموس"، قاموا بالاعتداء على الأشقاء عطا الله، ونايفة وفاطمة عبيات، وأطلقوا الكلاب نحوهم، و أجبروهم على مغادرة المكان.