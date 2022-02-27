  2. فلسطينيات
  3. أخبار

الضفة: مستوطنون يهاجمون مركبات فلسطينيّة ومنزلا

تاريخ النشر: 27/02/2022 - 21:51

الضفة: مستوطنون يهاجمون مركبات فلسطينيّة ومنزلا
خلال مواجهات بالضفة (الأناضول)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

هاجم مستوطنون، مساء الأحد، منزلا فلسطينيا وعددًا من المركبات، وسط الضفة الغربية المحتلة.

وفي بلدة سنجل، شمال رام الله، هاجم مستوطنون هاجموا منزل حسين فرحان، الذي يقع بالقرب من الشارع الالتفافي المؤدي إلى مستوطنة "معاليه ليفونة" المقامة على أراضي البلدة.

وحال تجمع الجيران وأهالي البلدة دون حدوث أضرار مادية بالمنزل، قبل أن يلوذ المستوطنون بالفرار تجاه الشارع الالتفافي.

وتحصن المستوطنون داخل مركبتين وقاموا بإلقاء الحجارة من داخلهما على كل سيارة فلسطينية تمر من المكان، ما أدى إلى تضرر إحدى المركبات الفلسطينية.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، بأن مستوطنين اعتدوا على رعاة أغنام فلسطينيين، في قرية كيسان شرقي بيت لحم.

وأوضحت نقلا عن الناشط أحمد غزال، أن مجموعة من مستوطني "معالي عاموس"، قاموا بالاعتداء على الأشقاء عطا الله، ونايفة وفاطمة عبيات، وأطلقوا الكلاب نحوهم، و أجبروهم على مغادرة المكان.

بودكاست عرب 48

#مستوطنون
#الضفة الغربية
#سنجل

حوارات

حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"
حوار | "عشرات آلاف النساء الفلسطينيات ضحايا قانون منع لم الشمل العنصري"

2022-02-19

حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"
حوار | "المركزي" الفلسطيني: "مجلس خلافي وإمعان بالمس بمصداقية منظمة التحرير"

2022-02-12

حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟
حوار | ما مآلات الكشف عن وثائق العملية العسكرية لتهجير بدو النقب؟

2022-02-05

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الصحّة الفلسطينيّة: 5 وفيات وألف و300 إصابة بكورونا
الصحّة الفلسطينيّة: 5 وفيات وألف و300 إصابة بكورونا

2022-02-27

مطالبة بإزالة حواجز الاحتلال في القسم الغربي من حي الشيخ جراح
مطالبة بإزالة حواجز الاحتلال في القسم الغربي من حي الشيخ جراح

2022-02-27

سجن "رامون": اشتباكات بين الأسرى والسجانين
سجن "رامون": اشتباكات بين الأسرى والسجانين

2022-02-27

الأكثر قراءة

روسيا تعلن

روسيا تعلن "توسيع هجومها" في أوكرانيا.. ألمانيا وفرنسا تقدمان دعما عسكريا لكييف

2022-02-27
نَبذ روسيا اقتصاديا بعد فصلها عن نظام

نَبذ روسيا اقتصاديا بعد فصلها عن نظام "سويفت" المالي العالمي

2022-02-27
حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

حالة الطقس: أجواء باردة رغم ارتفاع الحرارة

2022-02-27
سعر ليتر الوقود يتجاوز 7 شواكل

سعر ليتر الوقود يتجاوز 7 شواكل

2022-02-27
جهود متواصلة لإخراج الطلاب العرب من أوكرانيا

جهود متواصلة لإخراج الطلاب العرب من أوكرانيا

2022-02-27