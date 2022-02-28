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اعتقالات ومواجهات بالضفة وتوغل محدود بغزة

تاريخ النشر: 28/02/2022 - 09:02

اعتقالات ومواجهات بالضفة وتوغل محدود بغزة
مواجهات وقمع للاحتجاجات بالضفة (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، مداهمات وتفتيشات بمناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة تخللها اعتقال عددا من المواطنين فيما اندلعت مواجهات في بعض المناطق، وبلغ توغل عسكري محدود خارج السياج الأمني في قطاع غزة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس، وقلقيلية، والخليل، وطوباس، وبيت لحم، وكفر عقب شمال القدس، وأطلقت قنابل الغاز خلال عملياتها، وداهمت منازل أسرى محررين وتركت لهم بلاغات للمقابلة.

وأفاد نادي الاحتلال باعتقال 10 فلسطينيين خلال اقتحامات بالضفة، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية ضد جود الاحتلال والمستوطنين.

في محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال اعتقلت الشابين إبراهيم زعاقيق، وديار الصليبي، في أعقاب اقتحام منزليهما في بلدة بيت أمر، وعيد العويوي من المحافظة.

ومن قلقيلية، تم اعتقل أسامة صبري لدى مروره عن حاجز مفاجئ أقيم على مدخل المدينة.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال عبد الفتاح الحايك بعد اقتحام منزل عائلته في قرية زيتا جماعين، فيما اعتقلت الشابين أسامة ريان، وليث داود، عقب اقتحام عدة منازل في بلدة بيتا.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشابين طارق بلالو، وإسلام صبايا.

فيما اعتقل الشاب محمد البرغوثي من عابود قضاء رام الله.

في قطاع غزة، توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية صباح اليوم الإثنين، مسافة محدودة خارج السياج الأمني شرقي محافظة خان يونس.

وأفاد موامنون يتوغل خمس جرافات ودبابتي "مركافاه" وجرار، تساندها عدة آليات داخل السياج الأمني شرقي بلدة خزاعة، شرقي خان يونس، مسافة تقدر بنحو 70 مترا.

وتساند الآليات المتوغلة عدد آخر من الدبابات والجيبات التي تتمركز داخل السياج الأمني.

وباشرت الجرافات المتوغلة بأعمال تجريف في المنطقة، التي شهدت توغلات عدة مؤخرًا، وتجريف لمحاصيل زراعية.

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#قطاع غزة

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