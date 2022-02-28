الصحة الفلسطينية: 12 وفاة و1256 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الضفة وقطاع غزة والقدس 12 حالة وفاة و1256 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 2625 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة؛ وفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، الإثنين.

وجاء في التقرير اليومي للحالة الوبائية أن حالتي وفاة سجلت في كل من قطاع غزة والقدس وجنين، 4 حالات في نابلس وحالة واحدة في طوباس ومثلها في قلقيلية.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، أن "الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية 10، طوباس 10، جنين 35، نابلس 43، ضواحي القدس 9، مدينة القدس 550، بيت لحم 15، رام الله والبيرة 46، طولكرم 12، سلفيت 4، الخليل 13، أريحا والأغوار 2، قطاع غزة 507".

وتابعت أن "حالات الشفاء الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية 16، طوباس 5، جنين 43، نابلس 98، ضواحي القدس 5، مدينة القدس 620، بيت لحم 21، رام الله والبيرة 91، طولكرم 51، سلفيت 3، الخليل 12، أريحا والأغوار 10، قطاع غزة 1650".

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 90 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 160 مريضا، بينهم 31 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت الى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا بلغت 96.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 2.8% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.