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عشرات الإصابات بمهاجمة الاحتلال ثلاث مدارس بالخليل

تاريخ النشر: 01/03/2022 - 09:15

عشرات الإصابات بمهاجمة الاحتلال ثلاث مدارس بالخليل
الاحتلال يتمادى استهداف طلبة المدارس بالضفة (وفا)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

أصيب عشرات الطلبة والمعلمين، صباح اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال الإسرائيلي صوب عدة مدارس في مدينة الخليل.

وأفادت طواقم الإسعاف التابع للهلال الأحمر الفلسطيني بأن العشرات من الطلبة والمعلمين في مدارس، طارق بن زياد الثانوية، والخليل الأساسية، والهاجرية، أصيبوا بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقته قوات الاحتلال صوب المدارس في الخليل، وعلى الفور عولجوا ميدانيا.

وفي سياق الاعتداء على الفلسطينيين، أطلقت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، نيران أسلحتها الرشاشة صوب مراكب الصيادين في منطقة السودانية غرب مدينة غزة.

وأفاد أحد الصيادين، بأن زوارق الاحتلال الحربية أطلقت النار صوب مراكب الصيادين وهي على بعد نحو ثلاثة اميال بحرية قبالة ميناء الصيادين في منطقة السودانية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وتتعمد بحرية الاحتلال بشكل يومي إطلاق النار على الصيادين في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

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