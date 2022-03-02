بينهم قادة من الجهاد: الاحتلال يعتقل 35 فلسطينيا بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، حيث طالت الاعتقالات عددا من قادة الجهاد الإسلامي والعديد من الأسرى المحررين.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 35 فلسطينيا بينهم قادة من الجهاد الإسلامي، ومنهم 12 أسيرا محررا، حيث جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية للاحتلال بزعم المشاركة في فعاليات مقاومة شعبية ضد المستوطنين وقوات الاحتلال.

وذكر نادي الأسير أن حملة المداهمات والتفتيشات والاعتقالات تمركزت في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، وذلك عشية توجه الاحتلال لتنفيذ عملية هدم لمنازل 3 أسرى من حركة الجهاد في السيلة بعد مصادقة المحكمة العليا على قرار الهدم.

فمن بلدة السيلة الحارثية قضاء جنين، اعتقلت قوات الاحتلال منتصر أحمد جرادات، وعدنان عبد الباسط جرادات، وجمال جبارين، ومحمد نبيل زيود، وخطاب شواهنة، ويوسف شواهنة، وهاني جرادات، وخالد جرادات، وطلعت جرادات، وموسى زيود، وآدم الحوراني وأسيد الشلبي.

وندد القيادي في الجهاد الإسلامي، خضر عدنان، بحملة الاعتقالات التي استهدفت قادة الحركة خاصة شمال الضفة.

وفي تصريح صحافي، قال إن "اعتقال الشيخين المؤسسين بالجهاد خالد وهاني جرادات تمادي احتلالي في استهداف شعبنا".

وأضاف "اعتقال الاحتلال للشيخ الجاغوب في بيتا استكمال لحلقة الباب الدوار بعد اعتقاله مؤخرا عند السلطة ودوره الريادي في الدفاع عن جبل صبيح".

وتابع في بيانه "استمرار استهداف معقل الجهاد السيلة الحارثية جنون احتلالي سيزيد من حدة المقاومة".

إلى ذلك، واصل الاحتلال المداهمات والتفتيشات في الضفة، فمن محافظة نابلس، اعتقلت القوات محمود يوسف الحايك ويوسف أسامة ناصر من نابلس، إلى جانب عبد الرؤوف الجاغوب من بيتا وحسام اشتية من تل. كما جرى اعتقال المحرر ياسر حماد من قلقيلية.

ومن محافظة الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المحامي عبد الكريم فراح من الخليل، وصلاح أبو وردة من مخيم الفوار.

وفي محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 16 مواطنا من بلدة حوسان، وهم: مصعب زكري زعول، وبهاء عادل حمامرة، وعادل حمامرة، ومحمد إسماعيل زعول، وليث محمد زعول، ومازن زكي زعول، وثائر محمد زعول، وعبد الله أحمد زعول، وأنس ثائر زعول، وأحمد رائد زعول، وأحمد محمود زعول، وإسماعيل محمد زعول، وإبراهيم حمامرة، ومحمد إبراهيم حمامرة، ومحمد حلمي حمامرة ونور محمد حمامرة.