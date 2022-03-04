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الصحّة الفلسطينيّة: 13 وفاة و797 إصابة جديدة بكورونا

تاريخ النشر: 04/03/2022 - 16:22

الصحّة الفلسطينيّة: 13 وفاة و797 إصابة جديدة بكورونا
تطعيم ضد كورونا في رام الله (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، تسجيل 13 وفاة و797 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و1855 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت وزيرة الصحة، مي الكيلة، في التقرير الوبائي حول الفيروس، أن 5 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، إضافة لحالتي وفاة في مدينة القدس، وحالة في الخليل، وحالة في ضواحي القدس، و3 حالات في بيت لحم، وحالة في نابلس، نتيجة الإصابة بالفيروس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: سلفيت 7، ضواحي القدس 3، طوباس 6، طولكرم 9، جنين 15، رام الله والبيرة 27، نابلس 14، الخليل 15، بيت لحم 7، قلقيلية 3، أريحا والأغوار 1، قطاع غزة 275، مدينة القدس 415.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 77 مريضا في غرف العناية المكثفة، فيما يُعالج بمراكز وأقسام كورونا في المستشفيات بالضفة 133 مريضا، بينهم 29 مريضا موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وقالت إن نسبة التعافي من فيروس كورونا، بلغت 97.3% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.8% ونسبة الوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: سلفيت 4، ضواحي القدس 2، طوباس 6، طولكرم 35، جنين 34، رام الله والبيرة 20، نابلس 58، الخليل 13، بيت لحم 8، قلقيلية 20، أريحا والأغوار 5، قطاع غزة 1100، مدينة القدس 550.

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#فيروس كورونا
#الضفة الغربية
#قطاع غزة
#القدس

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