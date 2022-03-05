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7 وفيات و357 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة

تاريخ النشر: 05/03/2022 - 14:13

7 وفيات و357 إصابة جديدة بكورونا بالضفة وغزة
تراجع طفيف بإصابات كورونا (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمد وتد

توفي 7 أشخاص تأثر ا بإصابتهم بفيروس كورونا في الضفة الغربية وقطاع غزة، فيما تم تسجيل 357 إصابة جديدة بالفيروس، و1700 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي بشأن الحالة الوبائية بالضفة والقطاع، إن 3 حالات وفاة سجلت في قطاع غزة، و1 في مدينة القدس، و1 في جنين، و1 في طولكرم، و1 في قلقيلية.

وسجلت الإصابات الجديدة على النحو التالي: سلفيت 2، طولكرم 7، بيت لحم 6، نابلس 10، رام الله والبيرة 11، قلقيلية 2، الخليل 2، جنين 1، أريحا 1، ضواحي القدس 0، طوباس 0، قطاع غزة 35، مدينة القدس 280، بعد إجراء 805 فحوصات.

وتوزعت حالات التعافي الجديدة حسب التالي: سلفيت 6، طولكرم 16، بيت لحم 14، نابلس 32، رام الله والبيرة 65، قلقيلية 13، الخليل 14، جنين 26، أريحا 4، ضواحي القدس 6، طوباس 4، قطاع غزة 1000، مدينة القدس 500.

وذكرت الوزارة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في الضفة وغزة بلغت 97.6%، والإصابات النشطة 1.6% والوفيات 0.9% من مجمل الإصابات.

ولفتت الصحة إلى وجود 56 مصابا في غرف العناية المكثفة، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 106 مصابين، بينهم 26 مصابا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي قطاع غزة، ذكرت الصحة أنه تم إجراء 298 فحصا مخبريا خلال الـ24 ساعة الماضية، أظهرت تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ولفتت إلى تعافي 1000 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وأشارت إلى أن الإجمالي التراكمي للمصابين 247,148، وإجمالي الحالات النشطة 7,552 وإجمالي المتعافين 237,658، وإجمالي الوفيات 1938.

وأوضحت الصحة أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 89، فيما إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 63 حالة.

وحول التطعيمات، ذكرت الصحة أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 1,957,960، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 665,837 شخصا.

بودكاست عرب 48

#كورونا في الضفة
#كورونا في غزة
#فيروس كورونا
#وفيات كورونا

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