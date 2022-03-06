مواجهات بالعروب واقتلاع 190 شجرة زيتون قرب سلفيت

اقتلع مستوطنون، اليوم الأحد، حوالي 190 شجرة زيتون وتخريب غرفة زراعية ومحتوياتها بمنطقة "خلة القمح" في بلدة كفر الديك قضاء سلفيت، فيما أصيب شاب خلال مواجهات اندلعت بين شبان قوات الاحتلال في مخيم العروب قضاء الخليل.

وأفاد المزارعون صالح الشنار، وناجح حرب، ورمضان الديك، بأن مستوطني "عالي زهاف" المقامة على أراضي المواطنين قاموا باقتلاع وتكسير أشجار الزيتون تتراوح ما بين 2-10 سنوات، وقاموا بتكسير وتخريب غرفة زراعية تعود ملكيتها للمواطن ناجح حرب، وسكبوا الماء على الأرض، وقاموا بسرقة 40 شتلة زيتون.

وتتعرض هذه المنطقة في الفترة الأخيرة لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، بهدف التوسع الاستيطاني وإجبار الأهالي على ترك أراضيهم.

وأكد محافظ سلفيت عبد الله كميل، أن التوسع الاستيطاني على مساحات كبيرة من أراضي المحافظة يزداد يوميا بشكل ممنهج وبحماية من قوات الاحتلال.

ويشن المستوطنون هجمات يومية ضد المدنيين ‏الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم الزراعية الخاصة بهم في المحافظة.

وأوضح أن المحافظة تتابع عن كثب ما يحدث من اعتداءات الجيش والمستوطنين المخالفة للقانون الدولي، داعيا أبناء المحافظة للصمود على أراضيهم والعمل على استصلاحها.

في محافظة الخليل، أصيب شاب خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة منددة باستهداف طلبة كلية الخضوري بمخيم العروب.

وقال مدير مستشفى عالية الحكومي طارق البربراوي ، إن شابا يبلغ من العمر (19 عاما) أصيب برصاصة في قدمه، ووصفت إصابته بالطفيفة.

وانطلق طلبة كلية الخضوري بالعروب في مسيرة باتجاه مدخل الكلية المحاذي لشارع رقم (60)، للتنديد بجرائم الاحتلال التي تستهدف طلبة الكلية، والتي كان آخرها استشهاد الطالب عمار أبو عفيفة، الذي استشهد قبل أيام بعد خروجه من الكلية.

وتقوم قوات الاحتلال بشكل متواصل بعرقلة المسيرة التعليمية، وتنصب الحواجز على مدخل الكلية، وتقوم بتوقيف الطلبة وتفتيشهم، أو اعتقالهم والاعتداء عليهم بالضرب، أو إطلاق النار والغاز المسيل للدموع صوبهم.