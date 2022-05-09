القدس: المحكمة تماطل في محاكمة قاتل الشهيد إياد الحلاق

أرجأت المحكمة المركزية في القدس المحتلة، اليوم الإثنين، النظر في قضية الشهيد إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة، في أعقاب تقديم لائحة اتهام ضد الشرطي القاتل.

وذكر المحامي، خالد الزبارقة، الموكل بالدفاع من قبل عائلة الحلاق عقب جلسة المحكمة، أنه "جرى تأجيل النظر في محاكمة قاتل الشهيد إياد الحلاق المصاب بالتوحد حتى 14 تموز/يوليو القادم، من أجل إعطاء حكم نهائي في القضية بعد تقديم لائحة اتهام ضد الشرطي القاتل، وذلك بعد عامين من المماطلة القضائية".

وشدد الزبارقة على ضرورة استمرار إثارة القضية إعلاميا واستمرار الدعم الجماهيري والتضامن المجتمعي مع عائلة الشهيد، من أجل إبقاء القضية متقدمة كونها ملفا إنسانيا من الطراز الأول.

ورأى أن "تقديم لائحة الاتهام ضد الشرطي خطوة مهمة ولكنها هزيلة وغير كافية لتحقيق العدالة"، لافتا إلى أن "لائحة الاتهام لا تفي ولو بالحد بالأدنى المطلوب في هذه القضية، حيث أن صياغتها بهذه الطريقة تشكل غطاء آخر لما تقوم به المؤسسات الرسمية بالتستر على الجريمة التي تمارسها الشرطة بحق العرب".

وتواجد العشرات من المتضامنين لحق الشهيد الحلاق أمام مقر المحكمة في القدس، بالتزامن مع جلسة المحكمة حيث طالبوا بالقصاص من القاتل.

وقدمت النيابة العامة الإسرائيلية يوم 27 شباط/فبراير 2022 إلى المحكمة المركزية في القدس، لائحة اتهام ضد الشرطي الذي أعدم الشهيد الحلاق، ونسبت إليه إطلاق النار عليه "بشكل متهور".

ومما يذكر أن إياد الحلاق (32 عاما) ارتقى شهيدا في 30 أيار/مايو 2020 برصاص شرطي حينما كان في طريقه إلى مدرسته لذوي الاحتياجات الخاصة في القدس الشرقية.