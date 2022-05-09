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عائلة بنات: "نرفض التعامل العشائري مع المجرمين ولن نخضع لأي ضغوط"

تاريخ النشر: 09/05/2022 - 23:21

عائلة بنات: "نرفض التعامل العشائري مع المجرمين ولن نخضع لأي ضغوط"
(Gettyimages)
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

رفضت عائلة الناشط، نزار بنات، في بيان عممته على وسائل الإعلام، ما وردها حول طرح المتورطين في اغتيال ابنها التعامل عشائريا بهذه القضية في ظل رفضهم العودة إلى السجن كذلك رفضهم الاستمرار في إجراءات المحكمة.

وقالت عائلة بنات "بناء على ما ورد إلينا فقد ثبت أن الـ14 مجرما ما زالوا في بيوتهم ويرفضون العودة إلى السجن كذلك رفضهم الاستمرار في إجراءات المحكمة مع طرح البديل العشائري".

وأضاف "بناء عليه يمنع منعا باتا على أي شخصية وطنية أو اجتماعية أو أي شخص مهما علا شأنه السياسي أو العشائري أو القبلي التوجه أو الحديث مع عائلة الشهيد نزار بنات".

وأكدت أنه "لن يتم استقبال أي شخص ولن يتم التعامل عشائريا بهذه القضية نهائيا".

وشددت على أن "نزار بنات هو ابن للشعب العربي الفلسطيني وقد تم اغتياله من قبل تشكيل عصابي تابع لأجهزة السلطة، وأن دماء نزار يتحملها أولا وأخيرا السيد محمود عباس المسؤول الأول والأخير عن تنظيم فتح وعن الأجهزة الأمنية التي اغتالت نزار وستبقى قضية نزار وطنية وعادلة ولن نستسلم أو نخضع لأي ضغوط مهما كانت النتائج".

بودكاست عرب 48

#نزار بنات
#عائلة بنات
#اغتيال نزار بنات
#محمود عباس
#السلطة الفلسطينية

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