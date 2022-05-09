12 معتقلا بالضفة وهدم 4 مساكن بنابلس وطوباس

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية تخللها اعتقال عددا من المواطنين، حيث تركزت الحملة في بلدة رمانة قضاء جنين، فيما هدمت جرافات الاحتلال 4 منازل وغرف سكنية في محافظتي نابلس وطوباس.

وأفاد نادي الأسير باعتقال 12 فلسطينيا في الضفة، في وقت داهمت قوات الاحتلال بلدة رمانة، للمرة الثانية في غضون أقل من 12 ساعة واعتقلت ستة شبان.

وأفاد مواطنون بأن أعدادا كبيرة من الدوريات العسكرية وفرق المشاة الراجلة من معسكر "سالم" اقتحمت رمانة وداهمت وفتشت المنازل في حي الصبيحات ومناطق أخرى، فيما اندلعت مواجهات في البلدة.

واعتقلت القوات كلا من: محمد وسام صبيحات، وإبراهيم محمد شوقي، ورواد وسام صبيحات، وإيهاب نبيل محاجنة، وجهاد محمد العمور وإبراهيم العمور.

وفي محافظة سلفيت، اعتقلت قوات الاحتلال إبراهيم حشاش من نابلس، وساهر عمار مرعي من قراوة بني حسان.

كما اعتقلت نديم نعسان من المغير قضاء رام الله ومحمود عماد شاور من بيت ريما.

وجرى أيضا اعتقال محمد رسول دراغمة من الأغوار، ومصطفى قنيص من مخيم عايدة قضاء بيت لحم.

الاحتلال يهدم منزلين في بيت دجن

هدمت جرافات الاحتلال صباح اليوم الإثنين، منزلين قيد الإنشاء في بلدة بيت دجن قضاء نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي بيت دجن، توفيق الحج محمد، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، برفقة عدد من الجرافات، وهدمت منزلين قيد الإنشاء، يتكون كل واح منهما من طابقين، وتعود ملكيتهما للمواطنين عماد ابو حلوان، وعادل أبو حلوان، بحجة البناء في مناطق مصنفة (ج).

في غضون ذلك، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع عقب مواجهات اندلعت في المنطقة بين قوات الاحتلال والأهالي.

36 إصابة بمواجهات مع الاحتلال

في غضون ذلك، أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع عقب مواجهات اندلعت في المنطقة بين قوات الاحتلال والأهالي.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس، احمد جبريل، إن ثلاثة مواطنين إصيبوا بالرصاص المطاطي و33 بحالات اختناق نتيجة الغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت دجن.

الاحتلال يهدم غرفتين سكنيتين قضاء طوباس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، غرفتين سكنيتين قيد الإنشاء في خربة عينون قضاء طوباس.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة، بأن جرافات الاحتلال هدمت غرفتين من الاسمنت المسلح، قيد الإنشاء، تقدر مساحتهما بـ 100 متر مربع، للمواطن كمال فارس أبو مطاوع، بحجة عدم الترخيص.

الاحتلال يهدم دفيئة زراعية في فروش

هدمت قوات الاحتلال دفيئة زراعية "بيت بلاستيكي"، في بلدة فروش بيت دجن، قضاء نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم الحج محمد، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وهدمت بيتا بلاستيكيا زراعيا تعود ملكيته للمواطنة عتاب حنيني؛ بحجة إقامته في مناطق "إطلاق نار".