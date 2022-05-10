إصابات واعتقالات بمواجهات مع الاحتلال بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، حملة مداهمات وتفتيشات في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من المواطنين، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال أسفرت عن عشرات الإصابات وحالات الاختناق بصفوف المواطنين.

أصيب، مواطن بالرصاص الحي، و13 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، فجر اليوم الثلاثاء، في مواجهات مع قوات الاحتلال إثناء اقتحامها قبر يوسف شرق نابلس.

وقال مدير مركز الاسعاف والطوارئ في الهلال الاحمر بنابلس، أحمد جبريل، إن مواجهات اندلعت في محيط قبر يوسف ما أدى إلى إصابة شاب بالرصاص الحي في منطقة البطن، و13 أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، أحدهم بالوجه.

وأضاف أن 27 مواطنا أصيبوا بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع، فيما جرى إخلاء مريض من منزله في المنطقة.

وكان عشرات المستوطنين اقتحموا قبر يوسف وسط حماية من جيش الاحتلال واندلاع مواجهات في المنطقة.

واستهدف مسلحون قوات الاحتلال أكثر من مرة، بوابل من الرصاص خلال اقتحامها للمنطقة الشرقية في نابلس.

كما أصيب أكثر من 10 شبان بالرصاص الحي في بلدة عزون شرق قلقيلية، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال والمستوطنين.

واندلعت مواجهات عنيفة في مخيم الدهيشة جنوب شرق بيت لحم، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث أصيب شاب بجروح جراء إطلاق عيار ناي تجاهه، فيما أصيب عدد آخر بحالات اختناق بفعل إطلاق قنابل الغاز، حيث طالت إحداها منزل أحد المواطنين واشتعلت النيران بأحد الحقول الزراعية المجاورة للمنزل قبل أن يتم إخمادها.

إلى ذلك، نصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية في محافظة الخليل، وكثفت من تواجدها وانتشارها العسكري على مداخل البلدات والمخيمات في المحافظة، ما أدى إلى إعاقة وعرقلة تحركات المواطنين.

وأفاد شهود عيان، بأن جنود الاحتلال نصبوا عدة حواجز عسكرية ثابتة ومتنقلة في أماكن عدة في المحافظة، من بينها حاجز على مدخل المدينة الشمالي قرب جسر حلحول، وآخر على مدخل مخيم الفوار جنوب الخليل، وحواجز على مداخل بلدات سعير والسموع ودورا والظاهرية، حيث أوقف الجنود المركبات وفتشوها ودققوا في هويات ركابها واحتجزوا عددا منهم.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة احياء في مدينة الخليل منها الحاووز ونمره والبصة.

في محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الطالب في جامعة بيرزيت أمجد سلامة، بعد أن داهمت سكنه في بلدة بيرزيت، وهو من مخيم الجلزون، والمحامي عمر صافي، بعد اقتحام بلدة جفنا.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة رمانة قضاء جنين، وداهمت منازل واحتجزت أسيرا محررا.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال داهمت منزل الأسير المحرر عاصم عبد الله صبيحات، ومنزل شقيقه أحمد، وعبثت بمحتوياتهما عقب استجوابهما، واعتلى الجنود على أسطح المنازل ونصبوا القناصة.

كما داهمت قوات الاحتلال بركسا يعود للمواطن الأسير المحرر شادي أبو صويص وفتشوه، ومنزل المواطن موسى صبيحات في القرية.

ومن محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال كفاح محمود العجوري من الدوحة غرب بيت لحم، وضياء أبو عكر من مخيم عايدة، بعد دهم منزليهما وتفتيشهما.

واقتحمت قوات الاحتلال مناطق مخيم الدهيشة، وبلدات العبيدية، الخضر، ارطاس، وبيت جالا، دون أن يبلغ عن اعتقالات فيها.